Eine Studie fand nun das Alter von Frauen heraus, in dem sie nicht nur die besten Orgasmen haben, sondern auch die häufigsten. Und alle, die jetzt denken, dass es Frauen in den 20ern sind, die das beste Sexleben haben, täuschen sich.

Die Studie untersuchte die sexuelle Zufriedenheit und das Körpergefühl von Frauen.

Wie zufrieden sind Frauen mit ihrem Sexleben?

Für die Studie, die mithilfe der Verhütungsapp Natural Cycles durchgeführt wurde, befragten Forscher insgesamt 2.600 Frauen. Wissenschaftler konzentrierten sich hier darauf, wie zufrieden die Frauen mit sich und ihrem Sexleben sind. Und wie es bei ihnen um ihre Höhepunkte steht. Die Frauen wurden in drei Gruppen eingeteilt: Unter 23-Jährige, 23- bis 36-Jährige und über 36-Jährige. Das Ergebnis zeigte deutlich, in welchem Alter man die besten Orgasmen hat.

Im Alter lassen sich sexuelle Wünsche besser kommunizieren

Frauen ab dem Alter von 36 Jahren haben die besten Orgasmen. Und nicht nur das: Sie haben auch häufiger Höhepunkte, als jede andere Altersgruppe. Frauen, die sich in der jüngsten Altersgruppe befanden, hatten die wenigsten Orgasmen.

Junge Frauen, die gerade erst am Anfang ihrer sexuellen Laufbahn stehen, wissen oft noch nicht, was sie wollen. Oder, wie sie es am besten kommunizieren sollen. Frauen, die schon länger Sex haben, wissen eher, was ihnen gefällt und fordern es auch ein, so die Forscher. Sie kennen ihrer Körper besser und sind mit sich im Reinen. Das sind die besten Voraussetzungen für guten Sex – und viele Orgasmen.