Eigentlich läuft in eurer Beziehung alles super, ihr liebt euch mehr als je zuvor und findet euch auch noch attraktiv? Dennoch möchtest du nicht mehr mit deinem Partner schlafen, denn irgendwie fehlt die Lust auf Sex?

Lustlosigkeit kann viele Gründe haben. So können beispielsweise psychische oder körperliche Erkrankungen zu einem Libidoverlust führen. Wer den Verdacht hat, dass seine mangelnde Lust auf Sex Symptom einer Erkrankung ist, sollte unbedingt seinen Arzt aufsuchen.

Körperliche Ursachen

Eine Reihe von körperlichen Erkrankungen kann zu Lustlosigkeit führen. So können etwa Herzerkrankungen, chronische Schmerzen, aber auch Schwankungen im Hormonhaushalt dazu führen, dass man keinen Sexualtrieb mehr verspürt. So kann etwa ein Östrogenmangel zu Scheidentrockenheit führen. Der daraus resultierende erschwerte und häufig auch schmerzhafte Sex führt dann wiederum dazu, dass man Sex eher vermeidet. Auch ein Androgenmangel kann Ursache für Lustlosigkeit sein. Das wichtigste Androgen ist Testosteron – auch bei uns Frauen. Ein Androgenmangel kann beispielsweise durch eine Ovarektomie oder durch die Einnahme von bestimmten Medikamenten entstehen. Zudem kann auch die sogenannte Endometriose, also die chronische Entzündung der Gebärmutter, Ursache für sexuelle Unlust sein.

Psychische Ursachen

Psychiatrische Krankheiten haben sehr oft Einfluss auf das Sexualleben. Psychische Störungen wie etwa Depression, Essstörung, Angststörung oder eine Suchterkrankung können Lustlosigkeit zur Folge haben.

Seelische Belastungen

Seelische Belastungen wie etwa Arbeitslosigkeit oder Existenzängste kann zu Libidostörungen führen. Wer beispielsweise gerade den Verlust eines Familienmitglieds oder Freundes verarbeiten muss, hat vielleicht ebenfalls weniger Lust auf Sex. In diesem Fall braucht es einfach nur Zeit, um die Trauer zu verarbeiten.

Müdigkeit und Stress

Auch Stress und Dauer-Müdigkeit können zu einer Flaute im Schlafzimmer führen. Wer ständig gestresst und müde ist, dem fehlt schlichtweg einfach die Energie, sich auch noch zwischen den Laken sportlich zu betätigen. Sollte Stress zu der Störung führen, gibt es einige Möglichkeiten, um wieder Lust zu verspüren. Spezielle Entspannungsübungen helfen dabei, die Sorgen und den Stress zu kompensieren.