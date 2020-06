Richtig fingern ist definitiv eine Kunst, die nicht jeder Mann drauf hat. Und das liegt oft vor allem daran, dass viele die richtige Technik einfach nicht beherrschen. Doch dabei ist es ganz einfach. Denn mit der sogenannten “Komm Her”-Technik ist ein Orgasmus so gut wie immer vorprogrammiert.

Sie erfordert lediglich ein bisschen Übung.

“Komm Her”-Technik: So funktioniert’s

Im Prinzip kann Fingern so einfach sein, wenn man sich nur etwas mit dem Körper der Frau und der weiblichen Anatomie auseinandersetzt. Bei der sogenannten “Komm Her”-Technik bekommt vor allem der G-Punkt richtig viel Aufmerksamkeit.

Dabei werden zwei oder drei Finger in die Vagina eingeführt. Die Fingerspitzen zeigen in Richtung Bauchdecke, um den G-Punkt, der sich kurz nach dem Schambein an der oberen Scheidewand befindet, am besten zu erreichen. Es ist vor allem die richtige Bewegung, die diese Technik ausmacht. Denn um diesen empfindlichen Bereich zu stimulieren, bewegt man die Fingerspitzen dann auf und ab – eben so, als würde man jemanden zu sich winken und “komm her” signalisieren. Um die Stimulation zu intensivieren, kann gleichzeitig die Klitoris stimuliert werden, bis die Frau zum Höhepunkt kommt.

Wie fingert man richtig?

Neben dieser Finger-Technik, gibt es auch noch andere kleine Tricks, die zum Orgasmus führen können. So können etwa auch kreisende Bewegungen an der Klitoris für viele Frauen sehr stimulierend sein. Prinzipiell gibt es kein richtig oder falsch und wichtig ist vor allem, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Im Idealfall signalisiert die Frau mit ihren Reaktionen sofort, ob sie etwas gut findet oder nicht. Und wenn’s gar nicht klappt, dann gilt wie immer: einfach darüber sprechen!