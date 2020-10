Ein Passant entdeckte, dass in der Peter und Paul Kirche in Louisiana in der Nacht noch Licht brannte und entdeckte den Priester, der mit zwei Frauen Sex am Altar der Kirche hatte. Die drei Beteiligten wurden daraufhin von der Polizei verhaftet.

Der Mann und die zwei Frauen sollen sich sogar beim Sex gefilmt haben.

Priester mit zwei Frauen beim Sex am Altar erwischt

Ein Priester und zwei Frauen gehen in eine Kirche – was wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, ist im US-Bundesstaat Louisiana tatsächlich passiert. Der Priester der Peter und Paul Kirche in Pearl River hatte angeblich mit zwei Frauen Sex auf dem Altar. Daraufhin wurden die drei verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, gegen ein Gesetz von Louisiana verstoßen zu haben, das Sex in der Öffentlichkeit verbietet. Inzwischen wurde der Priester auch schon von der Erzdiözese New Orleans suspendiert.

Die drei Beteiligten sollen sich beim Sex gefilmt haben

Ein Passant hatte gegen 23 Uhr die Polizei alarmiert, weil er durch ein Fenster hindurch sah, dass der Priester mit den zwei Frauen am Altar Sex hatte. Dem Polizei-Bericht zufolge haben sich die drei während dem Geschlechtsverkehr auch noch gefilmt. Der Augenzeuge nahm ein Video auf und rief die Polizei.

Inzwischen wurden alle drei Beteiligten wieder gegen Kaution freigelassen. Der Priester wurde gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar freigelassen, die Frauen zahlten laut dem Bericht jeweils 7.500 US-Dollar. Sollten sie wegen Sex in der Öffentlichkeit verurteilt werden, könnte eine Geldstrafe von 2.500 US-Dollar und eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis drei Jahren auf sie warten. Bisher wurde aber noch kein Termin für die Verhandlung festgelegt.