Du hast Lust auf ein ganz besonderes Erlebnis? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind auf der Suche nach zwei mutigen, patywütigen und abenteuerlustigen missen, die die Reise ihres Lebens antreten möchten. Wie du dich bewerben kannst?

Das liest du hier!

missBFF: Vier Wochen quer durch Österreich

Wie im vergangenen Jahr wollen wir auch heuer wieder Österreich unsicher machen – ganz nach dem Motto „deep dive“ tauchen wir gemeinsam mit euch in das Abenteuer eures Lebens! Den ganzen September lang werden unsere missBFFs good old Austria bereisen – Spoiler-Alert: Kurztrip nach Ibiza inklusive! Wir nehmen euch mit zu aufregenden Abenteuern, glamourösen Events inklusive Styling, kulinarischen Highlights und vielem mehr! Celebrities können einpacken, ihr lebt das Jetset-Life! Egal, ob Vienna Fashion-Week oder Yacht-Cruise am Wörthersee: Immer mit dabei ist unser Filmteam, das eure schönsten Erlebnisse für unsere missCommunity festhält. Gänsehaut-Momente garantiert! Dank der tollen Unterstützung unter anderem von L’Oréal Paris, Maybelline, Essie und Samsung dürft ihr euch außerdem auf coole Goodies freuen. Doch wir wollen nicht zu viel verraten …

Eines ist fix: Dieser missBFF September wird sowas von aufregend – also stay tuned und begleitet die Reise der glücklichen GewinnerInnen virtuell auf unserem miss Instagram-Account, Facebook & TikTok!

Ihr seid hyped? Dann kommen wir zur wichtigsten Frage: Wie kann ich mich anmelden?

So bist du dabei!

BFF geschnappt und los geht’s! Bewirb dich jetzt mit einem Foto von dir und deiner:m BFF und einem kurzen Text via E-Mail, in dem du uns erzählst, wieso genau ihr beide auf unsere missBFF-Reise gehen solltet.* Alternativ kannst du dich auch in der Activity-Funktion unserer missAPP bewerben. Mit etwas Glück wirst du mit deiner:m BFF zu unserem Casting eingeladen – mehr Infos erhältst du via Mail, sobald du in unserer nächsten Bewerbungsrunde bist! Kleiner Tipp: Schickt doch gleich ein Video von euch mit! Die Chance, zum Casting eingeladen zu werden, steigt dadurch enorm. 😉 Wir freuen uns auf euch. ♥

*Bewerben darf sich jede miss (m/w/d), die mind. 21 Jahre alt ist, einen noch mind. 12 Monate gültigen Reisepass hat und zwischen 1. September bis ca. 30. September definitiv Zeit hat, die Reise anzutreten. Fotos, die nicht zum Thema passen oder aus dem Internet kopiert sind, werden gelöscht und nehmen damit nicht an der Bewerbung teil.