Ein gleichzeitiger Orgasmus zählt zu den Königsdisziplinen beim Sex. Aber mit ein paar einfachen Tricks gelingt der gemeinsame Höhepunkt viel leichter.

Gleich vorweg: Gemeinsam zum Orgasmus zu kommen gelingt nur den wenigsten und sollte auch nicht das oberste Ziel beim Sex sein. Hauptsache, beide haben Spaß und kommen auf ihre Kosten. Wer dennoch mal gerne einen gemeinsamen Orgasmus erleben will: mit diesen fünf Tricks klappt’s vielleicht!

1.Gleitgel für einen schnelleren Orgasmus der Frau

Gleitgele haben sich als gute Hilfe für einen gemeinsamen Orgasmus herausgestellt. Denn wegen der geringeren Reibung für den Penis kommt der Mann nicht so schnell. Für die Frau ist das leichtere “Flutschen” stattdessen anregend und führt deshalb schneller zum Orgasmus. Dafür sind vor allem wasserbasierte Gleitgele geeignet, denn sie verhelfen zu natürlicher Feuchtigkeit.

2. Klitoris während dem Sex massieren

Erst kürzlich veröffentlichte Durex eine Studie, bei der 80 Prozent der Frauen angaben ohne klitorale Stimulation nicht kommen zu können. Deshalb solltet ihr die Klitoris auch während dem Sex nicht vernachlässigen. Am besten wirkt die klitorale Stimulation kurz vor einem Höhepunkt. So könnt ihr das “Kommen” besser kontrollieren und gleichzeitig einen Orgasmus haben. Nachdem Frauen selbst natürlich am besten wissen, wie sie zum Höhepunkt kommen, spricht auch nichts dagegen, wenn sie sich selbst an der Klitoris massiert.

3. Kommunikation ist alles – auch im Bett

Die Kommunikation muss einfach stimmen. Auch während dem Sex ist es wichtig, miteinander zu kommunizieren – das muss aber nicht immer heißen, dass ihr miteinander redet. Denn auch Stöhnen oder die Körpersprache kann einen herannahenden Höhepunkt signalisieren. So kann auch ein gemeinsamer Orgasmus viel leichter gelingen.

4. Stellungswechsel als Geheimwaffe

Mehrere Stellungswechsel können das “Kommen” beim Mann ein bisschen hinauszögern. Allerdings kann die Positionsänderung dazu führen, dass auch die Frau wieder mehrere Stufen auf der Lustskala zurückfällt. Dennoch kann man so kann viel leichter auf einen gemeinsamen Höhepunkt hinarbeiten. Übung macht den Meister und beim Geschlechtsverkehr macht das Training für den gemeinsamen Orgasmus sogar wesentlich mehr Spaß.

5. Die Frau übernimmt die Kontrolle

In den meisten Fällen kommen Männer früher als Frauen. Wenn ihr allerdings einen gemeinsamen Höhepunkt anstrebt, dann ist es ratsam, dass die Frau die Kontrolle beim Sex übernimmt. So kann sie das passende Tempo, die Tiefe und den Rhythmus bestimmen und gelangt eher zum Orgasmus.