Morgensex ist einfach die perfekte Art in den Tag zu starten. Auch, wenn man meistens noch nicht ganz so fit ist und sich nicht sonderlich anstrengen möchte. Zum Glück gibt es für Sex in der Früh aber auch einige Stellungen, die nicht so anstrengend sind und trotzdem Spaß machen.

Das sind die fünf besten Stellungen für den perfekten Morgensex:

1. Der Close-up

In dieser Stellung kann man auch ruhig noch im Halbschlaf anfangen, denn sie erfordert keine besonders große Geschicklichkeit oder Kraft. Dabei liegt ihr in der Löffelchen-Stellung – der Mann hinter der Frau – und zieht beide die Knie an. Diese Stellung ist einfach perfekt für Morgensex, denn ihr müsst euch nicht sonderlich anstrengen und könnt trotzdem jede Menge Spaß dabei haben.

2. Die Hingabe

Diese Stellung ist perfekt, wenn dein Partner dich mit Morgensex überraschen möchte. Denn während du noch im Bett liegst, kriecht er langsam auf dich und liebkost dich mit kleinen Zärtlichkeiten. Und dann kann der Spaß auch schon losgehen. Er kniet sich aufs Bett und legt seine Oberschenkel auf den Unterschenkeln ab. Dann zieht er deine Hüfte zu sich heran, während deine Beine links und rechts neben ihm liegen. In dieser Stellung steht nicht nur der Morgensex im Vordergrund, sondern man kann den Partner auch mit Küssen und Berührungen am ganzen Körper verwöhnen. Der perfekte Start in den Tag!

3. Der Sidekick

Für alle Bauch-Schläferinnen unter euch ist diese Stellung einfach perfekt. Denn dabei musst du dich für den Morgensex nicht mehr viel bewegen. Denn die Frau liegt dabei am Bauch, während der Mann hinter ihr kniet. Ein Bein hat er dabei nach hinten ausgestreckt, während der andere ganz normal kniet. So trifft er auch den perfekten Winkel für einen unglaublichen Orgasmus am Morgen.

4. Die Zen-Pause

Kuscheln am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Deshalb ist diese Kuschel-Stellung für Morgensex einfach perfekt. Ihr liegt euch zugewandt seitlich gegenüber und verwöhnt euch gegenseitig. Auch während dem Sex habt ihr beide Hände frei, um euch so richtig schöne Zärtlichkeiten auszutauschen. Diese Stellung ist unglaublich entspannt und wirklich romantisch.

5. Der Klammergriff

Wer ein Problem mit dem leichten Mundgeruch am Morgen hat, der sollte diese Stellung ausprobieren. Denn hier ist der Muffelatem kein Problem! Bei dieser Sexstellung liegt ihr in entgegengesetzter Richtung. Die Frau liegt seitlich und zieht ihre Knie an sich heran, während der Mann sich seitlich mit ausgestreckten Beinen zu ihr hin gewandt dazu liegt. Nun kann er in sie eindringen und dich liebkosen. Mmmmh, was für ein Start in den Tag!