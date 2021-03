Das, was vor dem Sex passiert, kann ausschlaggebend dafür sein, wie der anschließende Akt wird. Alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Jetzt gibt es einen neuen Sex-Trend, der den Fokus genau darauf legt. Bei Necking geht es um das, was davor passiert.

Necking ist ein Sex-Pänomen, das sich ausschließlich oberhalb der Gürtellinie abspielt.

Necking: So funktioniert’s

Wenn man einen neuen Partner hat, dann weiß man noch nicht, was er mag. Durch Kommunikation lässt sich das zwar herausfinden, Necking bietet aber eine weitere Option, durch die man sich gegenseitig zeigt, was einen scharf macht. Es dreht sich alles um Berührungen am Oberkörper. An Gesicht, Hals, Brust, Taille und Bauch.

Der Hals steht im Fokus

Der Begriff kommt aus dem Englischen, neck. Übersetzt bedeutet es Hals, somit verrät schon der Name, worum es sich handelt. Ein Liebesspiel, das sich auf den Hals konzentriert, aber auch auf alles, was sich in der Nähe befindet. Durch Küsse auf den Hals, Berührungen auf den Nacken oder sanfte Bisse ins Ohrläppchen setzt ihr Necking keinerlei Grenzen. So hat man nicht nur mehr Spaß am Vorspiel, sondern kann seinem Partner mit langsamen, sanften Berührungen zeigen, was man gerne hätte.

Und wer dann Lust hat, der kann diese Vorspiel dann ja auch in einem wilden Abenteuer enden lassen!