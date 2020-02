Stress in der Arbeit, keine Lust auf Sport oder meeeega Hunger, aber nichts im Kühlschrank? Wir kennen diese Alltagsprobleme alle. Und jetzt haben wir auch die Lösung dafür, und die wird euch sicher gefallen: Richtig, Sex!

Mit einer heißen Nummer bekommst du diese kleinen Probleme ganz leicht aus dem Kopf.

1. Du bist gestresst

In der Arbeit hast du viel zu viel zu tun, du hast zehn verpasste Anrufe von deiner Mama und eigentlich wolltest du schon längst wieder mal zum Friseur, aber hast einfach keine Zeit. Kurzum: Du bist gestresst und hast schlechte Laune. Die Lösung: Eine heiße Nummer! Schnapp dir deinen Partner oder deinen Vibrator und lass deinen Alltagsstress ganz schnell mit einem Orgasmus verschwinden.

2. Du hast Kopfschmerzen

Hast du gewusst, dass ein Orgasmus gegen Kopfweh hilft? Tut es tatsächlich! Sex ist ein Wundermittel, dein Körper schüttet beim Liebesspiel jede Menge Endorphine aus, danach geht es dir garantiert besser.

3. Keine Lust auf Sport

Du hast keine Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen? Dann verschieb deine Workout-Session einfach ins Bett. Denn Sex macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gesund und bringt deinen Kreislauf in Schwung.

4. Sex gegen Langeweile

Im Fernsehen läuft nichts Gutes, du hast alle spannenden Bücher schon ausgelesen und generell weißt du gerade nicht, was du mit deiner Zeit zu anfangen sollst? Wir haben die Lösung: Ab in die Kiste! Was gibt es schöneres, als sich die Zeit mit heißen Liebesspielen oder ein bisschen #MeTime mit Happy End zu vertreiben.

5. Du kannst nicht schlafen

Da hilft nur ein Orgasmus! Ein bisschen auspowern und danach müde und glücklich einschlafen, das klingt doch nach einer richtig aufregenden Gute-Nacht-Geschichte.