Social Distancing, Mindestabstand halten und zu Hause bleiben: Vor allem für Singles ist das während der Corona-Krise eine harte Zeit. Was aber tun, wenn einem dennoch die Lust überkommt? Die Stadtverwaltung von New York hat dieses pikante Problem erkannt und prompt einen Guide für sicheren Sex in Zeiten des Coronavirus veröffentlicht.

Diese Ratschläge solltest du einhalten:

1. Mach’s dir selbst

Auch bei der Selbstliebe darf auf die Hygiene nicht vergessen werden. Nach und vor dem Sex sollten wir unser Spielzeug für mindestens 30 Sekunden mit warmem Wasser und Seife waschen. Denn auch hier sagen wir den Bakterien den Kampf an! So macht es gleich viel mehr Spaß.

2. Online Fun: Sex im Netz

So praktisch Tinder, Grindr & Co gerade sind, umso schwieriger ist es dennoch den neuen Match tatsächlich zu treffen. Sex-Suchende sollten sich lieber im Video-Chat vergnügen. Zwar eine andere Art sich besser kennenzulernen aber, die Hemmungen fallen durchaus schneller. Wer nicht gleich auf die Video-Variante umsteigen will, der sollte es einfach mal mit Sexting probieren.

3. Zu Hause befriedigen

Eine sichere Möglichkeit, um in Coronavirus-Zeiten Spaß im Bett zu haben, ist Sex mit einer Person aus dem eigenen vier Wänden. Doch wenn das nicht gerade der Partner ist, könnte das schwierig werden. Denn werd riskiert schon gerne das gute Verhältnis mit dem Mitbewohner? 😉 Also im schlimmsten Fall doch lieber auf Punkt 1 oder 2 zurückgreifen.

4. Sex mit Bekannten vermeiden

So schwierig es auch ist, die aufgebrummte Abstinenz zu vollziehen, desto rücksichtsvoller sollte man dennoch bleiben. Denn der Fun mit alten Vertrauten bringt ebenso ein Risiko mit sich. Heiße Küsse und schwitzige Intimität, beim direkten Tröpfenaustausch also, überträgt das Coronavirus im Nullkommanichts.