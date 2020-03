Dass in Amerika vieles anders ist, wussten wir bereits, aber diese schrägen Sex-Gesetze haben es definitiv in sich. Der Grund für die kuriosen Verbote: Die meisten Gesetze und Urteile beruhen auf alten Präzedenzfällen und sind teilweise bis heute nicht geändert worden.

1. Zu viele Dildos

Kein Witz: Wer in Arizona lebt, der darf nicht mehr als zwei funktionsfähige Dildos besitzen.

2. Nur in der Missionarsstellung

Okayyy, ob das wirklich kontrolliert wird? In Florida müssen Frauen beim Sex unten liegen, dort ist nämlich nur die Missionarsstellung erlaubt. Und nicht nur das: es ist außerdem verboten die Brüste einer Frau zu küssen, nackt zu duschen oder öffentliche Mülleimer sexuell zu belästigen. Aaaalles klar.

3. Mundgeruch verboten

Dieses Gesetz finden wir eigentlich gar nicht so schlecht: In Minnesota ist Sex zwischen Verheirateten nämlich verboten, wenn der Mann Mundgeruch hat. Die Frau darf ihren Mann deshalb sogar zum Zähneputzen zwingen. Und nicht nur das. In Minnesota darf man außerdem nicht nackt schlafen.

4. 1-Sekunden-Kuss

Wer in Maryland unterwegs ist, sollte beim Schmusen am besten immer auf die Uhr schauen. Dort ist es nämlich verboten sich länger als eine Sekunde in der Öffentlichkeit zu küssen.

5. Kein Sex am Flughafen

Wenn du dachtest es geht nicht noch kurioser, dann hast du dich getäuscht. In Texas gibt es ein Gesetz, dass es Schweinen verbietet auf dem Flughafengelände Sex zu haben. Say whaaaat?!

6. Nachthemd-Pflicht

Nackt Sex zu haben ist hier verboten! Wer sich in Nebraska miteinander vergnügen möchte, der muss dabei ein Nachthemd tragen.

7. Verhütung ist Pflicht

Eigentlich ziemlich vorbildlich, doch auch hier fragen wir uns, wer das eigentlich kontrolliert: In Nevada ist Sex nämlich nur mit Kondom erlaubt.

8. Selbstbefriedigung ist tabu

Nix mit #MeTime in North Carolina. Dort ist Masturbation tatsächlich per Gesetz verboten.

9. Sex im Dunkeln

Licht aus! In Virginia darf man nur Sex im Dunkeln haben. Und wie in Florida, ist auch hier nur die Missionarsstellung erlaubt.

10. Schießen verboten

So schräg, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann: aber in Wisconsin dürfen Männer kein Gewehr abfeuern, während die Sex-Partnerin einen Orgasmus hat. Gut zu wissen!