Schon mal Sex im Stehen ausprobiert? Wer etwas Abwechslung in sein Liebesleben bringen will, sollte diese Stellungen auf jeden Fall in sein Repertoire aufnehmen.

Denn diese vier Sex-Stellungen im Stehen machen nicht nur unglaublichen Spaß, sondern garantieren auch unvergessliche Orgasmen:

1. Die Standhafte

Diese Sex-Stellung im Stehen ist perfekt für Anfänger. Denn sie ist relativ einfach und verlangt keine großartigen akrobatischen Übungen. Bei der “Die Standhafte”-Stellung stehen beide Partner hintereinander. Die Frau lehnt sich etwas nach vorne und dann kann ihr Partner von hinten in sie eindringen. Er hält ihre Hüfte fest, damit sie dabei nicht ihr Gleichgewicht verliert. Übrigens auch für gleichgeschlechtliche Paare eine richtig heiße Stellung mit Orgasmus-Garantie!

2. Der Aufstieg zur Lust

Diese Sex-Stellung im Stehen ist schon etwas komplizierter. Denn vor allem der Mann braucht viel Ausdauer und Kraft. Dabei hebt er die Frau, die ihm gegenüber steht, auf und hält ihre Beine mit den Händen fest. Sie umschlingt seine Körper mit ihren Füßen und klammert sich an ihn. So kann ihr Partner perfekt in sie eindringen und sich bewegen. Diese Stellung im Stehen ist besonders sinnlich und romantisch. Denn dabei sieht man sich zwangsläufig tief in die Augen und hat besonders viel Körperkontakt.

3. Der lüsterne Beinstrecker

Achtung, Verletzungsgefahr! Hier sind akrobatische Höchstleistungen gefragt. Zumindest die Frau sollte sich vor dieser Stellung auf jeden Fall dehnen. So geht’s: Mann und Frau stehen sich gegenüber. Sie legt ihm ihr Bein auf die Schulter und er dringt in sie ein. Auch, wenn diese Sex-Stellung im Stehen etwas komplizierter ist, beschert sie dennoch unglaubliche Orgasmen.

5. Die Stehparty

Für alle, die es lieber etwas entspannter und intimer mögen, ist die “Stehparty” genau das Richtige. Denn es ist quasi eine Kuschelstellung, nur im Stehen. Und so einfach geht’s: Mann und Frau stehen sich gegenüber und umarmen sich innig. Dabei stellt der Mann sein rechtes Bein zwischen die Beine der Frau. Auch sie stellt ihr rechtes Bein zwischen seine Schenkel. Jetzt kann der Mann in die Frau eindringen und ihr könnt die intime Sex-Stellung im Stehen genießen. Tipp: Wenn der Mann dabei etwas in die Knie geht, hat er den perfekten Winkel.