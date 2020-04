Auch wenn die Ausgangsbeschränkungen uns das Leben gerade nicht so einfach machen, bedeutet das nicht, dass wir auf Sex verzichten müssen. Im Gegenteil, es gibt viele tolle Produkte, die aktuell nicht nur beim Solo-Vergnügen, sondern auch bei Paaren extrem beliebt sind.

Wir zeigen euch die Top-Drei Sextoys, die im Netz gerade so richtig boomen.

1. Per Handy steuerbare Vibratoren

Wenn ihr euch selbst eine Freude machen wollt, bieten sich Vibratoren, die per App steuerbar sind, perfekt an. Denn so habt ihr die Möglichkeit Rhythmus und Stärke euren eignen Bedürfnissen anzupassen. Wenn ihr aber lieber wollt, dass ihr euer Partner euch sexuell verwöhnt, könnt ihr ihm mithilfe der App auch ganz einfach die Zügel in die Hand geben. Dabei ist egal, ob ihr euch gerade im gleichen Haushalt befindet oder getrennt lebt. Denn die Vibratoren sind auch bei großer Distanz immer noch mithilfe der App steuerbar. Langweilig wird’s in der Quarantäne also definitiv nicht! 😉

Hier findet ihr Vibratoren, die ihr mit einer App steuern könnt.

Flamingo Vibrator von Magic Motion

2. Vibratoren mit Sprachsteuerung

Gerade in Zeiten der Corona-Krise kann es passieren, dass wir Seiten an uns entdecken, die wir bisher noch gar nicht kannten. Da wir unsere Freunde nun nicht mehr so oft sehen können, werden wir auch gesprächiger als sonst und suchen die Nähe. Ein Vibrator mit Sprachsteuerung kann da Abhilfe schaffen. Denn damit fühlt ihr euch beim Sex nicht mehr so allein und habt das Gefühl mit jemandem zu kommunizieren. Der Vibrator setzt eure Anweisungen zudem schnell um und reagiert auf euer lustvolles Stöhnen ebenfalls mit entsprechenden Geräuschen. Euren elektronischen Gesprächspartner könnt ihr euch zum Beispiel auf Amazon bestellen.

Vibrator mit Sprachsteuerung von LOVE AND VIBES

3. Sex im Takt der Musik

Die richtige Musik beim Sex kann wahre Wunder bewirken. Denn sie sorgt für die richtige Stimmung im Bett und hilft uns dabei, besser zu entspannen. Doch wie wärs, wenn man sich auch noch zum Takt der Musik befriedigen könnte? Im Netz sind die Vibratoren mit “Taktgefühl” gerade der letzte Schrei. So könnt ihr sie mit eurer Musik auf eurem Handy synchronisieren. Der Vibrator verwandelt deine Lieblingslieder anschließend in stimulierende Vibrationen. Zu kaufen gibt es das Spielzeug zum Beispiel bei Amorelie.