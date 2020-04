Sex mit dem Ex-Partner zu haben läuft in Wahrheit nur in den wenigsten Fällen gut. Man sollte also besser die Finger davon lassen und die Vergangenheit und alte Gefühle nicht wieder aufwühlen. Diesen vier Sternzeichen fällt das aber alles andere als leicht.

Sie geraten schnell in Versuchung und denken nicht an die Konsequenzen.

Krebs

Der Krebs gilt als sehr sensibles Sternzeichen. Ohne einen Partner fühlt er sich schnell einsam und verloren. Sobald er also nur eine kleine Chance sieht, dass mit dem Ex-Partner noch etwas gehen könnte, ergreift er sie. Und selbst wenn’s nur Sex ist. Hauptsache, er ist in einer vertrauten Umgebung. Doch das kann leider schnell auch dazu führen, dass er nachher noch verletzter aus der Sache rausgeht als vorher.

Löwe

Dieses Sternzeichen steht einfach gerne im Mittelpunkt, das wissen wir schon. Eigentlich liebt er seine Freiheiten und ist gerne alleine. Doch im tiefsten Inneren hat auch der Löwe einen weichen Kern und liebt das Gewohnte. Deshalb sind Ex-Partner für ihn ziemlich reizvoll. Mit einer alten Liebe ins Bett zu steigen wäre für den Löwen kein Problem und in Wahrheit findet er das sogar richtig gut.

Skorpion

Das große Problem des Skorpions: er kann einfach nicht loslassen. Und das gilt vor allem für Beziehungen, die eigentlich längst vorbei sind. Zu seinen Ex-Partnern hält er stets Kontakt, denn man weiß ja nie, was sich da nochmal ergeben könnte. Und zu Sex mit dem Ex sagt der Skorpion garantiert nicht nein. Chaos ist da allerdings vorprogrammiert.

Waage

Auch die Waage fühlt sich ohne Partner extrem unausgeglichen. Leider führt das dazu, dass sie sich schnell unter Wert verkauft und ihre eigenen Ansprüche ziemlich runterschraubt. Denn sie kann einfach nicht alleine sein. Zu Sex mit dem Ex würde sie also garantiert nicht nein sagen. Besser wär’s allerdings abzuwägen, ob das auch wirklich die beste Idee ist.