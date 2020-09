Sex während der Periode ist zwar nicht für jeden etwas. Allerdings kann das Liebesspiel sogar schmerzstillend sein. Und manche erleben ihre Orgasmen außerdem noch intensiver als sonst. Vor allem diese drei Sexstellungen sind während der Periode der absolute Hammer.

Das solltest du unbedingt mal ausprobieren! Unser Tipp: Am besten einfach ein paar alte Handtücher unterlegen, dann ist das mit den Blutflecken auch gar kein Problem.

Sexstellungen während der Periode: Gut gegen Krämpfe

Wenn man seine Tage hat, habe viele Frauen oft noch mehr Lust auf Sex, als sonst. Die Vorstellung dann Sex zu haben ist für manche aber nicht unbedingt antörnend. Allerdings kann Sex während der Periode schmerzstillend und gut gegen Krämpfe sein. Denn dabei entspannen wir nicht nur, sondern die Stoßbewegungen können wie eine Massage wirken.

Mit diesen Sexstellungen klappts am besten:

1. Seitlich und von hinten

Diese Stellung wirkt besonders gut gegen Krämpfe während der Periode. Leg dich einfach seitlich hin und kuschle dich mit deinem Hintern an seinen Penis, während er hinter dir kniet. Am besten er setzt sich dabei auf ein Kissen, um etwas höher zu kommen. So kann er gut von hinten in dich eindringen. Mit seinem Penis kann er dich sanft massieren, während du ganz entspannt genießen kannst.

2. Reiterstellung

Auch die Reiterstellung ist ideal für die Periode. Die Vorstellung, oben zu sitzen und das Blut dabei einfach fließen zu lassen, wirkt für manche zwar abschreckend. Aber jetzt mal ehrlich: unsere Periode ist das natürlichste der Welt und auch Männer sollten damit endlich mal klarkommen. In der Reiterstellung kannst du das Tempo bestimmen und den Ton angeben. So vermeidest du Schmerzen beim Sex während der Periode und bist im wahrsten Sinne des Wortes “on top of the game!”

3. Analsex

Wen die Vorstellung vaginalen Sex während der Periode zu haben, irgendwie gar nicht antörnt, der kann einfach auf anal switchen. Denn so kommt das Problem mit dem Menstruationsblut erst gar nicht auf und du kannst dein Tampon oder deine Menstruationstasse ganze easy drinnen lassen.

Viel Spaß!