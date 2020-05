Sex ist etwas Wundervolles. Ob man nun seine Liebe auf körperliche Weise zeigen möchte oder sich einfach unheimlich attraktiv findet und deshalb zwischen den Laken landet, Sex ist für die meisten ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Außerdem macht der Bettsport unheimlich Spaß, besonders mit vier ganz bestimmten Sternzeichen.

Denn sie sind wahre Akrobaten im Schlafzimmer:

Skorpion

Der Skorpion ist voller Leidenschaft und strahlt unheimlich viel Sex-Appeal aus. Er gibt sich beim Sex ganz seinen Fantasien hin und liebt es, die Kontrolle zu übernehmen. Dabei ist er aber nicht egoistisch und lässt auch seinen Partner auf seine Kosten kommen. Mit dem Skorpion wird es im Schlafzimmer garantiert nie langweilig – oder in der Küche, oder am Balkon, oder in der Badewanne…

Löwe

Der Löwe liebt stark und intensiv und das zeigt er auch im Bett. Außerdem liebt das Sternzeichen sich selbst ganz besonders und dieses Selbstbewusstsein führt dazu, dass er sich beim Sex komplett gehen lassen und sich der Sache hingeben kann. Der Löwe probiert gerne neue Stellungen aus und kann sie durch sein hervorragendes Körpergefühl auch perfekt umsetzen. Dabei geht er aber auch immer auf die Wünsche seines Partners ein – und bringt sie auch zu Ende, denn der Löwe kann seinen Sexpartner auf Arten befriedigen, die sich dieser niemals erträumt hätte.

Schütze

Der Schütze ist sehr sportlich und ausdauernd. Und das zeigt sich auch im Bett. Sex wird mit diesem Sternzeichen oft zum stundenlangen Workout. Doch auch auf Lust und Leidenschaft muss man dabei nicht verzichten. Selbstachtung und Selbstbewusstsein sind dem Schützen besonders wichtig. Er wird immer darauf achten, dass alle Partner beim Sex befriedigt sind.

Stier

Gesundheit und Fitness sind für dieses Sternzeichen extrem wichtig. Und das macht den Stier auch zu einem großartigen Liebhaber. Mit ihm kann man Abenteuer erleben, die man sich in seinen kühnste Sexträumen nicht ausmalen kann. Kamasutra ist im Vergleich zu Sex mit dem Stier nicht viel ausgefallener als die Missionarsstellung. Zudem ist das Sternzeichen sehr experimentierfreudig und hat viel Fantasie. Sex mit dem Stier ist immer etwas ganz besonderes. Durch seine körperliche Fitness ist er nämlich ein wahrer Akrobat im Bett.