Halloween ist die Zeit für Geister, Vampire und Hexen. Einmal im Jahr wollen wir uns so richtig gruseln. Das schaudererregende Rollenspiel muss übrigens nicht auf Kostümpartys und Filmabende begrenzt sein.

Auch im Bett kann es so richtig gespenstisch zugehen – und das natürlich nur im positivsten Sinne. Diese Sexstellungen lassen euch den kalten Schauer über den Rücken laufen, heizen euch aber gleichzeitig ein:

Der hängende Vampir

Diese Stellung sollten vielleicht nur jene ausprobieren, die akrobatisches Talent haben oder nie einen Yoga-Kurs auslassen. Denn Sex wie ein Vampir zu haben, bedeutet seiner inneren Fledermaus auf den Grund zu gehen. Und die Blutsauger hängen bekanntlich kopfüber, wenn sie nicht gerade durch die Lüfte fliegen. Also ab in den Kopfstand und viel Spaß. Wer sich nicht traut, kann sich fürs richtige Dracula-Feeling auch einfach mit dem Kopf über an den Rand des Bettes legen. Übrigens: Beißen ist ausdrücklich erlaubt 😉

Der Hexenbesen

Die gute alte Reiterstellung ist allseits beliebt. Eine echte Hexe beherrscht diese Position wie keine zweite. Immerhin muss sie auch auf ihrem Besen fest im Sattel sitzen, um Schrecken unter den Erdbewohnern zu verbreiten. Wer statt Schrecken, Liebe verbreiten möchte, kann sich zwei Stühle schnappen, seinen Partner zum Planken bewegen und dann die ganze Nacht zauberhaften Spaß haben, oder eben bis die Kraft eures Partners nachlässt.

Das große Kürbis-Rollen

Auf die 69er-Stellung ist immer Verlass, auch am gruseligsten Tag im Jahr. Während ihr euch gegenseitig oral verwöhnt, einfach durch die Wohnung rollen und den Platz und die Freiheit genießen. Wie ein Kürbis eben, bevor man aus ihm eine Laterne mit Fratze schnitzt 😉

Mumifizierte Liebe

Ein bisschen Bondage schadet nie, oder sollten wir sagen “Bandage”? Wickelt euch in Bandagen und lasst auch von eurem Partner entmumifizieren. Dabei kann er jeden Zentimeter eures Körpers erkunden. Außerdem könnt ihr die Verbände dazu verwenden, um euch gegenseitig festzubinden. Oder ihr könnt sie auch als Augenbinde benutzen… Habt einfach Spaß mit Bandagen, so wie die Mumien aus dem alten Ägypten eben.

Der Geisterfänger

Spaß zwischen den Laken ist so gar nicht gruselig. Spaß in den Laken aber schon. Wickelt euch ins Bettlaken und genießt die Nähe eurer Körper beim Sex. Danach wisst ihr außerdem wie Geister miteinander schlafen. Können Geister überhaupt Sex haben? Egal, wir tun zu Halloween ja nur so, als wären wir tot.