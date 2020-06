Sich gemeinsam Pornos anschauen, kann unserem Sexleben ganz schön einheizen. Doch wenn wir ganz ehrlich sind, kann Pornografie ziemlich schnell an Erotik verlieren, wenn es einfach nur um Sex geht und keine Geschichte dahinter steckt. Erotikfilme regen da viel mehr die Fantasie und bringen uns dadurch auf Hochtouren.

Wir haben euch hier unsere Top 5 Erotikfilme aufgelistet und nein, keine Sorge, “Fifty Shades of Grey” ist nicht dabei:

Catherine

Dieser spanische Erotikfilm ist zwar schon etwas älter, dennoch gehört er in diese Liste. Im Film geht es um die aufstrebende Sängerin, die von einem erfolgreichen Autor erotischer Romane gefördert wird. Dabei verwickelt sie sich zusammen mit ihrem Liebhaber in Drogengeschäfte. Eines ist dabei klar: Die Spanier können einfach Erotik. Wer den Film auch tatsächlich wirklich zu Ende sehen möchte, ist aber auf jeden Fall auch unterhalten.

Love

Welches Land ist besonders für seinen Sex-Appeal und seine Erotik bekannt? Genau Frankreich. Paart man das auch noch mit dem Temperament eines argentinischen Regisseurs, kommt dabei “Love” heraus, der französisch-belgische Film von Gaspar Noé. Darin geht es um Liebe, Lust und Qual in einer Dreiecksbeziehung. Während der Inhalt der eigentlichen Geschichte eher weniger erotisch ist, weil es um die Langeweile und Frustration in einer Beziehung geht, sind es die Sexszenen, die diesen Film bei eurem nächsten Date absolut sehenswert machen. Denn Regisseur Noé verzichtet dabei komplett auf Zwischenschnitte und Close-Ups, was die Szenen für den Zuseher umso realer macht.

Intimacy

Wer auf unverbindlichen Sex steht, sollte sich unbedingt Intimacy anschauen. Im Film von Patrice Chéreau schlafen die Hauptfiguren Claire und Jay jeden Mittwoch miteinander. Dabei kennen sie noch nicht mal die Namen ihres Bettpartners. Das ändert aber nichts an der Leidenschaft, mit der sie sich einander hingeben. Wie es ausgeht? Dafür müsst ihr euch wohl den Film ansehen.

Basic Instinct

Fast jeder hat schon von diesem Skandalfilm von Regisseur Paul Verhoeven gehört. Aber wer hat ihn sich tatsächlich schon einmal angesehen? Der 1992 veröffentlichte Erotikthriller mit Sharon Stone gilt als Meilenstein in der Filmgeschichte. Der Film beginnt mit einem Mordfall, aber keine Sorge, die Erotik kommt dennoch nicht zu kurz.

9 Songs

In “9 Songs” wird nur selten etwas anderes gezeigt als Sex. Dennoch gilt er nicht als Porno. Die freizügigen Nahaufnahmen und Sexszenen sorgen aber für genug Erotik. Der Inhalt ist zwar eher flach geraten. Doch Regisseur Michael Winterbottom hat es auf jeden Fall geschafft, das Tabu von realistischen Sexdarstellungen zu brechen.