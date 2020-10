Nena postete gestern (14. Oktober) ein kurioses Video auf Instagram und sorgte damit für viel Verwunderung bei ihren Fans. Denn die Sängerin spricht von “Panikmache” und fordert ihre Fangemeinde auf sich “nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen”.

Die 60-Jährige äußerte auch schon in der Vergangenheit heftige Kritik gegen die Corona-Maßnahmen. “In diesen Zeiten, wo wir uns nicht berühren dürfen, weil irgendwelche Leute das gesagt haben”, kommentierte sie beispielsweise die Abstandsregelungen im Juli.

Nena sorgt mit kryptischem Post auf Instagram für Wirbel

Normalerweise dreht sich auf dem Instagram-Account der Sängerin alles um ihre Musik. Nur selten postet Nena etwas über ihr Privatleben und schon gar nicht spricht sie über politische Dinge. Doch mit ihrem neuesten Posting auf Instagram versetzt sie ihre Fans in Staunen. Was hat die 60-Jährige mit ihren Aussagen gemeint?

Gestern (14. Oktober) postete sie ein Kurz-Video, auf dem sie mit einer weißen Flagge auf einem Feld zu sehen ist. Mit den Worten “Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott” verwundert sie dann ihre Fans. “Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von Außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen”, schreibt Nena weiter. Was möchte sie ihrer Fangemeinde damit sagen? Bedeuten diese Zeilen, dass sich die Sängerin jetzt bei Verschwörungstheoretikern, wie Xavier Naidoo und Michael Wendler einreiht? Das lässt zumindest ihr letzter Satz in dem Posting vermuten: “Trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist.”

Geht sie sich jetzt unter die Verschwörungstheoretiker?

Bisher hat sich Nena noch nicht dazu geäußert, was sie mit ihrer kryptischen Botschaft auf Instagram genau meinte. Doch Fans vermuten, dass sie damit auf die aktuelle Corona-Pandemie anspielt. Und damit wäre sie nicht der erste Star, der mit Verschwörungstheorien im Netz um sich wirft. Denn gerade erst sorgte auch “Egal”-Interpret Michael Wendler für einen Skandal, als er seinen DSDS-Exit mit zahlreichen Verschwörungstheorien rechtfertigte. Seitdem habe den Schlagerstar unzählige Werbedeals verloren und auch seine geplante Traumhochzeit mit Laura Müller wird nicht mehr auf RTL ausgestrahlt. Ob Nena jetzt auch zur Verschwörungstheoretikerin geworden ist? Das lässt zumindest ein Kommentar von Xavier Naidoo, der vor allem durch seine Annäherungen mit der Verschwörungs-Gruppe QAnon für Skandale sorgte, vermuten. Denn dieser postete ein Herz unter Nenas Beitrag.