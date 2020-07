Es ist ganz normal in einer längeren Beziehung, wenn man nach einiger Zeit weniger Lust auf Sex hat. Aber es gibt ein paar Tricks, wie man die Lust wieder ankurbeln kann.

Wir haben ein paar Tipps zusammengesucht, mit denen du wieder Lust auf Sex mit deinem Partner bekommst.

Stress abbauen

Stress kann ein Grund dafür sein, warum du keine Lust mehr auf Sex mit deinem Freund hast. Lass dich mal ein bisschen verwöhnen. Gönne dir ein schönes Bad oder lass dich von deinem Liebsten massieren. Egal was den Stress abbaut, mach es. Denn sobald der Stress weg ist, steigt auch die Lust auf Sex wieder.

Besseres Körpergefühl

Wenn du dich in deinem eigenen Körper unwohl fühlst, dann fühlst du dich auch beim Sex nicht gut. Das führt dann dazu, dass du keinen mehr möchtest. Also lerne deinen Körper wieder zu lieben. Dabei helfen oft kleine Veränderungen: Kauf dir eine schöne Unterwäsche, in der du dich sexy fühlst oder lass dir vielleicht eine neue Frisur schneiden. Sobald du deinen eigenen Körper wieder magst, dann kommt die Lust auf Sex von ganz allein.

Mehr Offenheit beim Sex

Ein Grund, warum dir die Lust vergangen ist, kann sein, dass dir der Liebesakt mit deinem Partner zu langweilig geworden ist. Probier mal was Neues aus und lass dich auch mal auf Rollenspiele ein. Abwechslung kann Wunder bewirken, wenn es um euer Sexleben geht. Dadurch wird jedes Liebesspiel zu einem echten Abenteuer.

Mit Sport die Lust auf Sex trainieren

Manchmal spielt die Libido einfach verrückt. Dafür gibt es keine wirkliche Erklärung. Aber beim Sport schüttest du Endorphine aus, die die Lust steigern. Wenn dir die Lust also vergangen ist, dann kannst du sie mit Aktivitäten wieder ankurbeln.

Auf die Ernährung achten

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Also achte auf deine Ernährung, denn das kann auch ein Grund dafür sein, dass du keine Lust mehr auf Sex hast. Wassermelone, Schokolade und Avocados können dir dabei helfen. Außerdem gibt es so einige Nahrungsmittel, die du erst einmal von deinem Speiseplan streichen solltest: Weißmehlprodukte und kohlensäurehaltige Getränke.