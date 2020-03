Es kann reizvoll sein, Telefonsex zu haben. Vor allem dann, wenn der Partner gerade verreist ist. Eine sexy, vertraute Unterhaltung kann eine extra Portion Schwung in die Beziehung bringen. Somit brecht ihr aus alten, immer wiederkehrenden Mustern aus und wagt euch ins Unbekannte. Aber wie funktioniert guter Telefonsex eigentlich?

Wir haben für euch die wichtigsten Tipps zusammenfasst, wie ein heißes Telefonat am besten funktioniert.

1. Bring dich in Stimmung

Das wichtigste ist, dass du dich entspannst. Das klingt zwar abgedroschen, ist aber bedeutend, wenn du Spaß an der Sache haben möchtest. Denn, je mehr du dich gehen lässt, desto schneller fühlst du dich wohl. Und das Ziel, das Telefonsex verfolgt, ist Befriedigung – für beide. Wenn du es geschafft hast, dich zu entspannen, dann denk an das letzte Mal, als ihr Sex hattet. Wie toll es jetzt wäre, wenn ihr miteinander schlafen könntet. Denk daran, was passiert ist und was du gefühlt hast. Verpacke genau das in Worte.

2. Drück dich durch Geräusche aus

Wenn du beginnst zu erzählen, was du gerade machst oder, was du gerne mit dem anderen machen würdest, vergiss nicht laut zu atmen. Zeigt euch, wie heiß ihr aufeinander seid. Und am besten kannst du es ausdrücken, wenn du laut und schwer atmest. Oder du stöhnst und somit signalisierst, dass du gerade richtig Lust auf die andere Person hast. Ein leises “ohhhh” wird dein Gegenüber bestimmt in Fahrt bringen und noch mehr Lust auf dich machen.

3. Kopfkino!

Jetzt, wo ihr miteinander redet und durch Geräusche zeigt, wie heiß ihr aufeinander seid, stell dir alles bildlich vor. Das, was er sagt und das, was du ihm erzählst. Erinnere dich, wie es sich anfühlt und, wie er aussieht. Vielleicht habt ihr eine gemeinsame Fantasie, die ihr schon lange ausprobieren wollt. Telefonsex ist eine gute Möglichkeit genau das zu erforschen. Begebt euch in eure Vorstellung und erlebt gemeinsam, wie es sein könnte. Es ist auch eine gute Möglichkeit zu sehen, ob ihr euch tatsächlich dasselbe vorstellt.

Denk auch an den gemeinsamen Sex zurück, den du besonders gut fandest. Vielleicht war es ein Blick, den du besonders heiß fandest oder etwas, das er dir ins Ohr geflüstert hat, dass dich immer noch scharf macht. Überlege gut, was den damaligen Sex besser gemacht hat und denk, wenn ihr Telefonsex habt, genau daran. Vielleicht kannst du es sogar in dein Erzähltes mit einfließen lassen. Das bringt dich garantiert auf Touren.

4. Stimmt euer Timing aufeinander ab

Wenn man mit jemanden schläft, dann kann es sich als schwierig herausstellen, gleichzeitig zum Höhepunkt zu kommen. Oft kommt eine Person zuerst, meistens auch der Mann. Beim Telefonsex ist es jedoch einfacher, sich zu koordinieren. Ihr könnt einander immer sagen, wenn ihr kurz davor seid einen Orgasmus zu haben. Wenn dein Gegenüber aber noch nicht so weit ist, könnt ihr kurz stoppen, aber trotzdem weiter sprechen. Somit hört es zwar kurz für einen auf, aber es ändert sich nichts für den anderen. Und was ist schöner beim Sex, als gemeinsam zum Höhepunkt zu kommen.

5. Vergesst nicht auf Sextoys (wenn ihr wollt)

Wenn du Telefonsex hast, dann kannst du Spielzeug verwenden, um die Sache noch heißer zu machen. Vielleicht verwendet ihr sie auch gemeinsam, wenn ihr beisammen seid. Falls das der Fall ist, dann kannst du ihm erzählen, was du vorhast. Und dadurch, dass er sich bereits auskennt, wird sein Kopfkino noch mehr entfacht. Somit haben nicht nur beide etwas davon, sondern es steigt auch der Reiz generell. Damit steht einem heißen, langen Telefonat nichts mehr im Weg.

