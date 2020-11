Wir alle wissen, dass Sport gesund ist. Aber Joggen, Gewichte stemmen oder sich verrenken ist nicht jedermanns Sache. Wie wärs denn stattdessen mit Bettsport? Sex ist nämlich nicht nur unheimlich lustvoll und schön, sondern auch gesund.

Und ja, gerade jetzt haben es vor allem Singles schwer, einen Trainingspartner zu finden. Aber auch in der Einzeldisziplin macht Sex ganz schön viel Spaß, wenn wir ehrlich sind. Hier haben wir für euch 10 Gründe, wieso wir es öfters tun sollten:

1. Sex gegen Kopfschmerzen

Endorphine haben eine ähnliche Wirkung wie das Schmerzmittel Morphin. Und diese Endorphine werden glücklicherweise bei einem Orgasmus freigesetzt. Vielleicht ist das der Grund, wieso eine Studie der Universität Münster feststellte, dass 60 Prozent der von Migräne betroffenen Probanden beobachteten, dass Sex ihre Schmerzattacken mindert. Aber Achtung: Einige der Teilnehmer gaben an, dass Sex die Schmerzen sogar verschlimmern würde. Hier heißt es wohl ausprobieren.

2. Vögel dich in den Schlaf

Ihr habt momentan so eure Probleme mit dem Einschlafen? Statt einem Buch oder einem Glas warmer Milch; versucht es doch Mal mit Sex. Beim Vögeln wird das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet und das bindet uns nicht nur an unseren Partner, sondern auch ans Kopfkissen. Denn es macht uns schön schläfrig.

3. Sex stärkt die Immunabwehr

Während dem Bettsport kommt unser Körper mit vielen verschiedenen Keimen in Kontakt. Dadurch wird die Immunabwehr trainiert. Eine Züricher Studie hat ergeben, dass sich die Konzentration an “Killerzellen” im Blut unmittelbar nach dem Orgasmus verdoppelt hatte. Als “Killerzellen” werden Zellen des Immunsystems bezeichnet, die veränderte Körperzellen – von Krankheitserregern befallene Zellen oder Krebszellen – erkennen und sie bekämpfen. Wer regelmäßig etwa zwei bis dreimal pro Woche Sex hat, erhöht außerdem die Konzentration an Antikörpern im Speichel.

4. Relax-Sex

2020 sind wir wohl alle etwas angespannter als sonst. Überall lauern Stress-Situationen. Auch hier kann es helfen, unsere Sorgen einfach wegzuvögeln. Lass dich von deinem Partner mal so richtig verführen. Konzentriere dich auch seine Berührungen und vergiss alle deine Sorgen. Eine Studie der University of the West of Scotland zeigte übrigens, dass Menschen, die mindestens 2-mal pro Woche Sex haben, Stresssituationen entspannter durchstehen. Und das liegt wieder an unseren Lieblingen: Den Endorphinen und unserem Go-To-Kuschelhormon Oxytocin. Sie stimulieren die Genusszentren im Hirn. Und das löst wiederum Gefühle von Intimität und Entspannung aus.

5. Fit durch Bettsport

Die Leidenschaft zwischen den Laken kann zwischen 85 und 250 Kalorien verbrennen. Kardiologen vergleichen Sex in einer Studie, die im “American Journal of Cardiology” veröffentlicht wurde mit einer entspannten Laufeinheit. Außerdem trainiert man dabei den Beckenboden, was sich wiederum positiv auf den Rücken auswirkt. Deine Haltung ist dank Homeoffice so schlecht wie nie und du fühlst dich wie der Glöckner von Notre Dame? Dann weißt du ja was zu tun ist, um wieder aufrechter zu gehen 😉

6. Menstruationskrämpfe lindern

Die Gebärmutterkontraktionen beim Orgasmus helfen gegen Menstruationskrämpfe. Studien haben gezeigt, dass Sex eine entspannende Wirkung auf den Körper hat. Hierbei spielen auch wieder die guten alten Endorphine eine Rolle, die wie Morphium wirken. Weil außerdem verstärkt Blut und Gewebe ausgeschwemmt werden, kann Sex sogar die Periode verkürzen.

7. Jung-Vögel(n)

Für eine Untersuchung des Royal Edinburgh Hospital in Schottland, sollte eine Jury das Alter der Teilnehmer schätzen. Wer ein aktives Sexleben hatte, wurde von der Jury 7 bis 12 Jahre jünger eingeschätzt, als er oder sie tatsächlich war. Ausschlaggebend dafür sind wohl die Hormone Testosteron und Östrogen, die den Körper jünger und vitaler wirken lassen.

8. Sex stärkt die Konzentration

Studien haben auch ergeben, dass sexuell aktivere Menschen eine bessere Gedächtnis- und Konzentrationsleistung aufweisen. Man nimmt an, dass Sex die Gehirntätigkeit anregt und somit zu besseren Ergebnissen führt. Wer also das nächste Mal bei Memory gewinnen möchte, sollte vorher unbedingt eine Session im Bett einlegen.