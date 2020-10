Beim Blowjob ist es, wie bei allen sexuellen Aktivitäten wichtig, dass beide Partner Spaß daran haben. Dabei solltest du manche Fehler auf keinen Fall machen.

Diese vier Fehler hat wohl jeder schon einmal gemacht:

1.Kommunikation ist das Wichtigste

Gerade bei einem neuen Partner ist Kommunikation das A und O. Auch beim Oralsex! Deshalb solltest du vor eurem ersten Blowjob darüber reden, worauf ihr steht und wo eure Grenzen sind. Erst dann kann die orale Befriedigung richtig Spaß machen. Auch währenddessen solltet ihr miteinander reden. Niemand verlangt, dass du sofort alles perfekt machst. Taste dich langsam mit Fingern und Zunge voran und schau, wie er reagiert. Frag ihn ruhig auch zwischendurch: “Gefällt dir das?” Die Kommunikation ist natürlich nicht nur beim Blowjob wichtig, sondern bei allen Aktivitäten im Bett.

2. Nicht jeder Blowjob ist wie der andere

Nicht alle Männer wollen das Gleiche. Diesen Gedanken solltest du vor allem bei einem neuen Partner im Kopf behalten. Denn nur, weil der dein Ex darauf gestanden ist, heißt es nicht, dass dein neuer Partner es auch mag. Ist er beschnitten oder unbeschnitten? Welcher Druck und welche Bewegungen machen ihn an? Und gefallen ihm überhaupt Blowjobs oder hat er gar keine Lust auf Oralsex? Aber auch in einer längeren Beziehung schadet es nicht, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Es gibt verschiedene Blowjob-Techniken und vielleicht könnt ihr da beide noch etwas über den anderen lernen.

3. Mach dir nicht zu viele Gedanken beim Blowjob

Manchmal sind die einfachsten Dinge auch die besten. Ein Blowjob braucht nicht immer viel Drumherum wie Schokosauce oder Schlagsahne. Natürlich können diese Dinge das Sexleben auch manchmal aufpeppen, aber gegen einen ganz klassischen Blowjob ist nichts einzuwenden. Du solltest dir darüber nicht zu viele Gedanken machen. Tipp: Sei einfach nicht geizig mit deinem Speichel, achte auf deine Zähne, sei nicht zu grob und hab ein wenig Geduld mit ihm.

4. Überredet euch nicht gegenseitig zu unangenehmen Dingen

Ein Blowjob kann wahnsinnig erregend sein, wenn ihr beide Spaß dabei habt. Deshalb gilt: Überredet euch gegenseitig zu nichts, was ihr nicht machen wollt. Das gilt generell für alle sexuellen Aktivitäten. Du musst dich nicht bis zum Deepthroat pushen, nicht schlucken und dir kein Sperma ins Gesicht spritzen lassen, nur weil er sich das wünscht. So solltest du auch seine Grenzen respektieren. Deshalb ist auch die Kommunikation beim Oralsex besonders wichtig (wie schon im Punkt 1 erklärt).