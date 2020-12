Sex ist wohl die schönste Nebensache der Welt. Doch obwohl unterschiedliche Vorlieben oder Stellungen jedes sexuelle Abenteuer anders machen, gibt es ein paar Dinge, die einfach immer ein No-Go im Bett sind.

Deshalb solltet ihr auf diese sechs Fehler beim Geschlechtsverkehr in Zukunft lieber verzichten.

1. Nach dem Sex nicht auf die Toilette gehen

Nach dem Sex solltest du unbedingt auf die Toilette gehen! Denn sonst könntest du leicht eine Blasenentzündung oder sogar eine Scheideninfektion bekommen und das solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn du danach immer aufs Klo gehst, spülst du die Bakterien, die durch den Sex in deine Vagina gekommen sind, wieder heraus und dadurch ist das Infektionsrisiko geringer.

2. Der falsche Name

Das ist wohl der Klassiker unter den Sex-Fehlern. Denn während es heiß hergeht, solltest du niemals den falschen Namen sagen. Das kränkt nicht nur das Ego deines Partners, sondern auch die Stimmung ist dann meist dahin! Wenn es dir aber dennoch mal passiert, solltest du der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen. Denn wenn du dir vorstellst, mit jemand anderen Sex zu haben und deshalb seinen Namen rufst, kann das auch bedeuten, dass du vielleicht nicht mehr so viel Interesse an deinem Partner hast…

3. Nach dem Sex schnell verschwinden

Sich nach dem Sex sofort wieder anzuziehen und die Wohnung zu putzen, solltest du dir wirklich verkneifen. Denn die Zeit danach kann man doch so viel besser nutzen: Ein bisschen kuscheln und lockere Gespräche führen bringt euch beide noch näher und gibt euch ein positives Gefühl. Deshalb solltest du niemals sofort nach dem Sex aus dem Bett verschwinden. Außerdem könnte dein Partner das vielleicht auch so deuten, dass es dir nicht so gut gefallen hat. Es sei denn, ihr habt eine lockere Sache am Laufe und sofort abzuhauen gehört zu eurer Vereinbarung dazu!

4. Falsche Scham

Jede Frau hat dieses eine Körperteil, dass ihr nicht so gut gefällt. Ob es die Oberarme, der Bauch oder die Augen sind – beim Sex ist kein Platz für Scham. Denn du solltest deinem Partner vertrauen und ihm zeigen, wie du wirklich bist. Erst dann kann der Sex auch großartig werden und du kannst dich voll und ganz fallen lassen. Also versuch ihm zu vertrauen und schiebe deine Selbstzweifel auf die Seite. Wenn du dich einfach nicht fallen lassen kannst, dann könnte es auch daran liegen, dass du deinem Partner nicht vertraust. Dem solltest du dann auf jeden Fall auf den Grund gehen.

5. Hygiene ist alles

Wenn du von deinem Partner erwartest, dass die Hygiene stimmt, solltest du das auch selbst befolgen. Denn es gibt nichts Unerotischeres beim Sex, als wenn dein Gegenüber ungut riecht oder im Intimbereich nicht gut gereinigt ist. Dann geht die Stimmung sofort den Bach hinunter. Also achte auf deine Körperpflege und reinige dich vor dem Geschlechtsverkehr gründlich. Du willst ja schließlich auch nicht, dass sein Penis nicht gewaschen ist, oder?

6. Schweigen beim Sex

Natürlich muss man beim Sex nicht ständig miteinander reden und manchmal ist es auch wirklich störend, wenn der Partner einfach nicht still sein kann, aber Schweigen ist genauso schlimm. Denn wie soll dein Partner wissen, ob es dir gefällt oder er etwas anders machen soll, wenn du es ihm nicht zeigst? Natürlich müssen es nicht immer Worte sein, mit denen du deine Freude signalisierst, aber gar keine Reaktion ist auch nicht gut. Also redet ruhig miteinander (auch währenddessen). Denn mit der richtigen Kommunikation macht Sex erst so richtig Spaß.