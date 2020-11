Jeden Tag stehen wir unter der heißen, dampfenden Dusche. Wieso die Zeit also nicht gleich nützen, um sich nicht nur nass, sondern auch feucht zu machen? Masturbieren während dem Duschen sollte jeder einmal ausprobiert haben.

Und mit diesen Tricks wird’s so richtig heiß:

Spiel’ heiß-kalt

Unsere Nervenenden sind da unten besonders empfindlich. Deswegen ist es extrem lustvoll, mit den Temperaturen zu spielen. Das bedeutet nicht, dass man sein Geschlechtsteil verbrennen beziehungsweise abfrieren soll, lasst einfach abwechselnd warmes und kaltes Wasser über eure Vagina laufen während ihr euch selbst befriedigt.

Investiere in einen Suction Cup Dildo

Seid ihr auch manchmal zu faul, um mit einem Dildo so richtig Hand anzulegen? Mit einem Suction Cup Dildo, also einem Dildo mit Saugknopf gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Wer seine Dusche in der Badewanne hat, kann diesen an den Rand der Wanne befestigen und beim morgendlichen Saubermachen so richtig Spaß haben.

Wasserdichter Vibrator

Wer kein Fan von Dildos ist, kann auch einen Vibrator mit unter die Dusche nehmen. Dafür gibt es genug Auswahl an wasserdichten vibrierenden Phallus-Nachbildungen. So wird die Morgendusche noch entspannender.

Setz dich hin

Auch wenn Sex im Stehen richtig heiß und abwechslungsreich sein kann, kommen wir ehrlicherweise doch etwas schneller im Sitzen oder in der Horizontale. Beim Masturbieren ist das nicht anders. Setzt euch also in der Dusche hin und spielt mit dem Wasserdruck. Viel Spaß 😉

Wechsel den Wasserdruck

Der Duschkopf ist beim Masturbieren unter der Dusche dein bester Freund. Spiel mit dem Wasserdruck und stimuliere dadurch deine Klitoris auf unterschiedliche Weise. Bis du eben komplett sauber bist 😉

Heißes Hörbuch

Hörst du gerne Musik unter der Dusche? Wie wärs, wenn du statt die Neue von Justin Bieber ein erotisches Hörbuch in deinen wasserdichten Musik-Player lädst? Das heizt die Stimmung unter dem heißen Wasserstrahl noch mehr an.