Wenn die Luft kalt und feucht ist, dann dauert es keine Minute bis die Haare in alle Richtungen stehen. Gegen den Frizz bei hoher Luftfeuchtigkeit kann man aber einiges machen.

Gegen den Frizz hilft nur eines: Vorbeugen!

Wie entsteht der typische Frizz?

Deine Haare in alle Richtungen stehen, wenn die Luft feucht ist? Dieses Gefühl kennen wir alle und es gibt auch einen einfachen Grund dafür. Der typische Frizz in den Haaren komm nämlich von zu wenig Feuchtigkeit. Wenn die Frisur einmal zerstört ist, ist es schwer oder nahezu unmöglich die Mähne wieder in den Griff zu bekommen. Am besten ist es daher, dem Problem bereits vorzubeugen.

Was kann man dagegen tun?

Um die wilden Haare in den Griff zu bekommen, gibt es ein paar einfache Tricks, mit denen du Frizz vorbeugen kannst: