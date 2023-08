Alle „Gilmore Girls“-Fans aufgepasst – tatsächlich plante man ein Spin-off zur originalen Serie. Und um wen es gehen sollte: Jess Mariano. Wie das Spin-off aussehen sollte und wieso es letzten Endes doch nicht dazu gekommen ist, das lest ihr hier.

Wir sind ein wenig enttäuscht, dass sie nie produziert wurde.

„Gilmore Girls“: Dieses Spin-off war geplant

Wer sieht sich Gilmore Girls auch alle Jahre wieder im Herbst an? Stars Hollow geht einfach nur zu dieser Jahreszeit, sind wir uns ehrlich. Und bald steht uns der Herbst wieder bevor und gerade rechtzeitig macht auf TikTok gerade News die Runde, dass es ein Spin-off zur TV-Show geben sollte. Und zwar mit Serienliebling „Jess Mariano“. Der Name der Serie: „Windward Circle„. Leider ist es nie dazu gekommen. Aber worum sollte es genau gehen?

Könnt ihr euch noch an diese eine Folge erinnern in der dritten Staffel („Erben gesucht“), in der plötzlich Jess Vater Jimmy auftaucht und nach seinem Sohn sucht? Zur Erinnerung: Luke verschweigt es dem seinem Neffen und Jimmy verschwindet wieder. In der nächsten Folge macht sich Jess selbst auf den Weg nach Venice Beach, Kalifornien, um seinen Vater zu suchen. Dort angekommen findet er ihn und fragt, ob er eine Weile bei ihm bleiben kann. Und genau darum sollte es in dem Spin-off gehen: Jess Zeit in Kalifornien bei seinem Vater.

Und wenn wir die Folge 21 „Vatertag“ jetzt genauer betrachten, dann fällt auf: Seine Zeit in Venice Beach wurde sehr detailreich dargestellt. Eher ungewöhnlich, denn bis dato hat der Charakter nie so viel Screentime bekommen. Sofort wird klar: Die Folge sollte die Tür für das Spin-off von Jess öffnen.

Deshalb wurde das Spin-off wieder gecancelt

Die Frage, die sich uns jetzt allen stellt: Wieso wurde sie nie produziert? Der Grund: Die Produktionskosten waren einfach zu hoch. „Nach einer gründlichen Analyse sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Kosten für die Produktion einer ehrgeizigen Serie, die komplett vor Ort in Venice, Kalifornien, gedreht wird, einfach zu hoch wären“, schrieb The Hollywood Reporter dazu im Jahr 2003. Außerdem machten damals Gerüchte die Runde, dass das Produktionsstudio enttäuscht war, dass es nur sechs Episoden drehen durfte, obwohl sie eigentlich mehr ausgemacht hatten.

So oder so Fans sind sehr enttäuscht, dass es nie dazu gekommen ist, wie man in den Kommentaren zum TikTok-Video sehen kann. Aber auf YouTube kursieren ein paar Videos aus der Pilotfolge von „Windward Circle“. Hier kriegt ihr einen kleinen Einblick, wie das die Serie ausgesehen hätte: