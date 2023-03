Wir können es kaum glauben: Offenbar wurde gerade eines der größten „Gilmore Girls“-Geheimnisse gelüftet! Denn wir wissen jetzt ENDLICH, wer der Vater von Rorys Baby ist. Und das ganze sieben Jahre, nachdem die Reunion-Serie „Ein neues Jahr“ ausgestrahlt wurde.

Was denkt ihr? Ist es Logan, Paul oder doch Rorys mysteriöser One-Night-Stand im Wookie-Kostüm?

„Mom, ich bin schwanger“

„Gilmore Girls“ zählt wohl zu den beliebtesten Rom-Com-Serien aller Zeiten. Von 2000 bis 2007 verzauberten uns Lorelei, Rory und die Einwohner von Stars Hollow. 2016 folgte dann mit „Gilmore Girls: Ein ganzes Jahr“ ein vierteiliges Revival, in dem gezeigt wurde, was das Leben für unsere Lieblingscharaktere so bereithielt. Doch auch das ist mittlerweile ganze sieben Jahre her. Während die Zeit verstrich, war eine Frage immer wieder on top sämtlicher Diskussionsrunden: Wer ist der Vater von Rorys Baby?

Denn nach einem ewigen Hin und Her zwischen ihrem Ex-Freund Logan (Matt Czurchy), ihrem neuen Freund Paul (Jack Carpenter) und einem One-Night-Stand im mysteriösen Wookie-Kostüm, erzählte Rory ihrer Mutter am Ende der letzten Folge ein Geheimnis. „Mom, ich bin schwanger“, gestand sie. Und mit diesem massiven Cliffhanger endete die Reunion und hat uns seither fragend zurückgelassen. Doch das Rätseln hat jetzt endgültig ein Ende! Denn eine ehemalige Produktionsmitarbeiterin hat ein für alle Mal verraten, wer der Vater des Kindes ist und uns damit einen wirklich großen Gefallen getan.

Geheimnis gelüftet: ER ist der Vater von Rorys Baby

Valerie Campbell, die am Set von „Gilmore Girls“ für die Kleidung der Schauspieler:innen zuständig war, hatte auch tagtäglich mit der Produzentin der Show, Amy Sherman-Palladino, zu tun. Deshalb wusste sie auch all die Jahre, wer Rorys Babydaddy ist. In einem TikTok-Video lüftet Campbell dieses Mysterium jetzt. Die Kostümbildnerin wundert sich allerdings, dass die Frage nach dem Vater überhaupt ein so großes Geheimnis war. Denn laut Valerie liege es doch wirklich auf der Hand.

Man müsse einfach nur „eins und eins zusammenzählen“ und schon habe man den Namen, erzählt sie. Na gut, seid ihr bereit? Es ist … Logan! Na, überrascht? Für Valerie und Serienschöpferin Amy war es von Anfang an klar, dass es nur Logan sein kann. „Amy hat selbst gerätselt, warum die Leute überhaupt infrage stellen, wer der Vater ist. Weil es sehr offensichtlich ist“, erklärt Valerie in ihrem Video.

Darum kann es wirklich nur Logan sein

Und wenn wir jetzt mal nachrechnen, wie es uns Valerie geraten hat, dann kommen wir tatsächlich auf eine einzige Lösung: Es muss Logan sein! Denn Rory und Paul haben sich relativ bald getrennt und sicherlich nicht nochmal miteinander geschlafen. Ihren One-Night-Stand mit dem Wookie-Mann, hatte Rory im Frühling. Wäre sie also von ihm schwanger, dann hätte man im Herbst, als sie Lorelei das Baby-Geheimnis verriet, bereits einen Bauch sehen müssen.

„Wir haben ihr nie einen Babybauch gegeben“, stellt Valerie Campbell klar. „Wir wurden nie angewiesen, ihr einen zu geben. Es ist definitiv nicht der Wookiee.“ Die einzige „offensichtliche Wahl“ sei also Logan. Denn trotz ihrer On-Off-Beziehung, sind die beiden immer wieder miteinander im Bett gelandet. Im Herbst, vor dem Schwangerschafts-Geständnis, kamen sich Rory und Logan außerdem noch ein letztes Mal nahe, als er sie in Stars Hollow besuchte.

„Für mich war die Vaterschaft nie eine Frage“

Produzentin Amy Sherman-Palldino habe außerdem nie die Intention gehabt, die Vaterschaft offenzulassen, erklärt Campbell gegenüber Today. „Es ist lustig, wieviele Fan-Theorien die Leute haben, wer es gewesen sein könnte. Für mich war die Vaterschaft nie eine Frage“. Den Mitarbeiter:innen am Set wurde zwar nie gesagt, dass Rorys Rolle schwanger sei, doch als es dann so weit war, stand die Identität des Vaters keine Sekunde lang in Frage. „In dem Moment, als ich die finalen Worte hörte, gab es nur eine Möglichkeit“, so Valerie.

Wusstet ihr, dass es Logan ist? Ja, das war schon offensichtlich! OMG, nein!

