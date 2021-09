Dass Tom Kaulitz mit Heidi Klum im siebten Himmel schwebt, weiß mittlerweile die ganze Welt. Aber wie sieht’s da eigentlich bei seinem Zwillingsbruder Bill aus? Der musste angeblich schon so einige Verkupplungsversuche über sich ergehen lassen, wie er nun selbst in einem Interview erzählt.

Die Zwillinge haben übrigens auch einen eigenen Podcast auf Spotify: “Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood”.

Tom Kaulitz wollte Bruder Bill verkuppeln

Seit ihren Anfängen bei Tokio Hotel hat sich das Leben von Bill und Tom Kaulitz ordentlich verändert. Besonders Tom sorgte damals für riesige Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er keine geringere als Topmodel Heidi Klum datet. Mittlerweile sind die beiden sogar seit zwei Jahren verheiratet. Nur Bill wartet noch auf die große Liebe. Tom habe deshalb bereits einen Verkupplungsversuch gewagt, um ihm diesbezüglich auf die Sprünge zu helfen, erzählen die beiden nun im Interview mit RTL. “Zum ersten Mal in meinem Leben”, so Bill.

Bill: Aus einem One-Night-Stand kann keine Beziehung werden

Und hat das zusammenbringen geklappt? „Leider nein“, wie die Brüder weiter erzählen. „Du kannst es ja machen, du kannst ja versuchen, was du willst. Zum Schluss kannst du es nicht planen. Es passiert dir, oder es passiert nicht“, so Tom. Bill geht sogar ein Stück weiter und verrät, wann man bei ihm merkt, dass er Gefühle für jemanden entwickelt hat: „Wenn ich mit jemandem sofort schlafe am allerersten Abend, dann weißt du eigentlich: Ruf ich nicht mehr an.“ Wenn er hingegen an etwas ernsthaftem Interesse habe, zögere er den ersten Sex lieber hinaus. Sicherlich findet Bill bald den passenden Partner – ob mit oder ohne brüderliche Hilfe.

“Jage noch immer meinen Traum”

Dass Bill seine große Liebe noch nicht gefunden hat, verriet er bereits in seiner Anfang des Jahres erschienenen Autobiografie “Career Suicide”. So schreibt er: “Alle um mich haben sich irgendwie weiterentwickelt. Ein “richtiges” Leben aus diesem Spiel gemacht. Das Riesenarschloch, das mir das Herz brach, hat geheiratet – Frau und Kind.” Tom Kaulitz ist ja mit Heidi Klum verheiratet, Schlagzeuger Gustav hat Frau und Tochter, Bassist Georg lebt mit langjähriger Freundin in Berlin. “Und ich? Ich bin irgendwie immer noch hier und jage meinen Traum. Alleine. In meinem Haus in den Hollywood Hills. So weit entfernt wie nur möglich von dem Ort, von dem ich einmal kam.“