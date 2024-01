Pupsende Menschen sind ja schon in U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen eine extreme Zumutung. Doch im Flugzeug erreicht die Sache nochmal ein völlig anderes Level. Denn während man in gängigen Öffis die Chance hat, seinen Platz zu wechseln oder in naher Zukunft auszusteigen, ist man den Dämpfen in Flugzeugen heillos ausgeliefert.

Eine Maschine, die gerade nach Austin, im US-Bundesstatt Texas, starten wollte, musste daher noch am Rollfeld wieder umkehren.

Passagier provoziert mit lauten Pupsen

Wir alle kennen diesen unangenehmen, schleichenden Geruch, wenn jemand in der Umgebung, in der man sich gerade befindet, gepupst hat. Wer der oder die Übeltäter:in war, bleibt allerdings in den meisten Fällen ungelöst. Bei einem American-Airlines-Flug sah die Sache jedoch etwas anders aus. Denn die Maschine wollte eigentlich gerade von Phoenix (Arizona) nach Austin (Texas) starten, als unerwartete Flatulenzen auftraten.

Ein Reddit-User, der sich mitten in diesem Debakel befand, schilderte die Situation jetzt detailliert auf der Plattform. Demnach saß er in der Nähe einer Reihe, in der ein Passagier unangenehm auffiel. Der Mann, laut der Aussage des Redditors, „hörbar verärgert, vielleicht etwas verkatert“, habe lautstark vor sich hin geflucht. Plötzlich rief er mit erhobener Stimme: „Ihr dachtet, DAS war unhöflich? Tja, wie wäre es dann mit DIESEM Geruch?“ Dann pupste er. Was den Mann so auf die Palme gebracht hat, dass er beschloss, seine Umgebung mit einem äußerst unangenehmen Körpergeruch zu quälen, ist allerdings nicht bekannt.

Maschine kehrt noch auf Rollfeld um

Die Folge der lauten Pupse: Zwischen „Fartman“, wie der Passagier von dem Reddit-User genannt wird, und einigen anderen Fluggästen entstand eine hitzige Diskussion. Eine Flugbegleiterin versuchte dann, den Konflikt zu beenden. Als sich die Maschine dann endlich in Bewegung setzte und auf die Abflugrampe zurollte, blieb sie abrupt stehen. Dann folgte eine Ankündigung: „Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung, aber wir kehren zurück zum Gate“. Einen Satz, den man nun wirklich nicht hören möchte, wenn das Flugzeug kurz vor dem Start ist.

Am Gate angekommen machte sich eine Flugbegleiterin auf dem Weg zu jenem Passagier, der zuvor für großen Wirbel gesorgt hat. Dann wurde er informiert, dass er nicht an Bord bleiben dürfe. „Ich verstehe das nicht“, soll er laut dem Redditor gesagt haben. Das Crew-Mitglied informierte den Mann, dass man in Ruhe mit im sprechen werde, sobald er das Flugzeug verlassen habe. Also nahm er sein Gepäck und stieg aus – diesmal allerdings ohne Schimpftiraden.

„Wir atmeten erleichtert auf“

Als der Problem-Passagier die Maschine schließlich verlassen hatte, war große Erleichterung zu spüren. „Wir alle atmeten erleichtert auf, als er rausgeworfen wurde“, so der Reddit-User. Laut ihm seien viele andere Fluggäste nervös gewesen, weil sie nicht wussten, was der Mann als nächstes sagen oder tun würde. Aber immerhin: trotz des unangenehmen Zwischenfalls verzögerte sich der Abflug lediglich um etwa eine halbe Stunde.