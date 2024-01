Es könnten die teuerste Häufchen der Welt sein, die Cecil produziert hat. Denn zuvor verspeiste der Hund ganze 4.000 Dollar in Cash. Die Besitzer von Cecil versuchen diese daraufhin Schritt für Schritt zurückzubekommen.

Das nennen wir mal einen Griff ins Klo.

Hund frisst 4.000 Dollar aus Briefumschlag

„Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen“ ist eine der wohl bekanntesten Ausreden aller Zeiten. Wer allerdings wirklich einen Vierbeiner zu Hause hat, weiß: so abwegig ist es gar nicht, dass unser tierischer bester Freund unser Hab und Gut verspeist. Wer nicht aufmerksam genug ist, verliert schon schnell einmal seinen liebsten Socken oder Ohrringe an den Hund. Dass es auch deutlich dramatischer – und teurer – werden kann, zeigt jetzt jedoch ein Paar aus den USA.

Denn ihr liebster Vierbeiner fraß ganze 4.000 Dollar in Cash. Aber zurück zum Anfang. Das Geld hoben Cecils Besitzerin Carrie und ihr Ehemann Clayton nämlich ab, um einen Zaun um ihr Haus zu bezahlen. Fein säuberlich legten sie die Scheine in ein verschlossenes Kuvert und platzierten es auf dem Küchentisch in ihrem Zuhause. Nähere Gedanken machten sie sich nicht. Schließlich hatte Cecil bis zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas von Tischen oder Theken geklaut. Doch der Umschlag mit Geld tat es dem Hund wohl richtig an.

„Wir konnten es nicht glauben.“

Denn nur wenige Minuten, nachdem das Paar das Geld hingelegt hatte und den Raum verließ, stürzte sich der Hund darauf. Als Clayton wieder zurückkommt, findet er zahlreiche winzig zerfetzte Scheine auf dem Boden verstreut. „Er hat noch nie etwas Böses getan, also waren wir eher schockiert als wütend“, erzählt Clayton der „Washington Post“. „Wir konnten es nicht glauben. Wir sahen uns an und fragten: ‚Was sollen wir nur tun?'“ Schritt eins ist für die beiden gleich ein Anruf beim Tierarzt. Schließlich wollen sie sichergehen, dass ihrem Cecil nichts passiert! Doch dieser gibt Entwarnung und versichert: Das Geld wird seinen Weg ganz natürlich wieder hinaus finden.

Und genau hier beginnt die Ekelprobe für das Paar. Denn natürlich wollen sie 4.000 Dollar nicht einfach so in den Müll werfen (oder im Kot eines Hundes verlieren). Es beginnt also die Wartezeit auf Cecils Darmtätigkeiten. Zuerst versuchen sie jedoch, die Scheine zu retten, die Cecil „nur“ zerfetzt hatte. Denn die Bank erklärte dem Paar, dass sie die Scheine zurücknehmen würde, sofern sie mit Klebeband zusammengeklebt waren und die vollständige Seriennummer auf der Vorder- und Rückseite sichtbar war. 1.500 Dollar können die beiden so retten.

3.500 Dollar zurückbekommen

„Cecil saß mit 2.500 Dollar auf dem Sofa, und wir wussten, dass es nur einen Weg gab, das Geld zurückzubekommen“, so Carrie. 250 Dollar spuckte der Hund in den nächsten Stunden aus, der Rest kam aus dem anderen Ende und musste von dem Paar buchstäblich aus der Kacke gezogen werden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal sagen könnte, ich hätte Geld gewaschen, aber anscheinend gibt es für alles ein erstes Mal“, scherzt Carrie. In den darauffolgenden Tagen hinterlässt Cecil den beiden nämlich Häufchen im Wert von rund 1.800 Dollar. Insgesamt können sie also 3.550 Dollar retten und mühevoll wieder zusammenkleben. Der Rest bleibt verloren oder zu sehr zerfetzt. Carrie will aus den Überresten ein Kunstwerk machen, verrät sie. Das Paar nimmt die ganze Sache also recht locker und betont, dass sie auf ihren Cecil einfach nicht böse sein können.

Und immerhin hat die ganze Situation auch eine positive Seite. Denn mit dem Post über ihr Häufchen-Abenteuer gehen Carrie und ihr Ehemann viral. Das Video, in dem sie die kuriose Situation nacherzählen, bekam in den vergangenen Wochen auf Instagram mehr als elf Millionen Views. Und Cecil ist damit zu einer kleinen Internet-Berühmtheit geworden. Wer weiß, vielleicht kann er den neu gewonnenen Ruhm ja irgendwie nutzen, um die restlichen Schulden bei den Besitzern noch zu begleichen.