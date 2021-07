Amber Heard ist Mutter geworden. Das verkündet die Schauspielerin auf Instagram und verrät auch Namen und Geschlecht ihres Babys. Der Familienzuwachs hat bereits Anfang April das Licht der Welt erblickt.

Einem Insider zufolge soll eine Leihmutter das Baby zur Welt gebracht haben.

Amber Heard hat ein Baby bekommen

Überraschende Baby-News bei Amber Heard! Die Schauspielerin ist still und heimlich Mutter geworden, wie sie auf Instagram ihren Fans verriet. Mit einem süßen Foto von sich und ihrem Baby verkündet die 35-Jährige die frohe Nachricht. “Ich freue mich sehr, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen. Vor vier Jahren beschloss ich, ein Kind zu bekommen. Ich wollte es zu meinen eigenen Bedingungen machen”, schreibt Amber Heard auf Instagram. Neben der Nachricht, dass sie Mutter geworden ist, verkündet sie außerdem gleich das Geschlecht und den Namen ihres Babys. “Meine Tochter wurde am 8. April 2021 geboren. Ihr Name ist Oonagh Paige Heard. Sie ist der Anfang vom Rest meines Lebens”, beendet die 35-Jährige ihr Posting.

Baby soll mithilfe einer Leihmutter auf die Welt gekommen sein

Ein Insider verriet gegenüber der New York Post, dass ihre Tochter mithilfe einer Leihmutter auf die Welt gekommen sei. Denn angeblich wurde Amber Heard bereits vor einigen Jahren mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage sein würde ein Kind auszutragen. “Oonagh ist absolut hinreißend und Amber ist ganz vernarrt in sie. Sie wusste immer, dass sie Mutter werden möchte und das dies ihr größter Wunsch ist. Sie ist der wunderbaren Leihmutter so unendlich dankbar dafür, Oonagh in ihr Leben gebracht zu haben”, sagt die anonyme Quelle gegenüber der New York Post.

Laut dem Insider ist es ihr auch besonders wichtig, ganz offen mit dem Thema Leihmutterschaft umzugehen und anderen Frauen zu zeigen, dass es immer einen Weg gibt sich den eigenen Kinderwunsch zu erfüllen. Auch auf Instagram versucht die 35-Jährige anderen Frauen Mut zu machen. “Ich hoffe, wir kommen an einem Punkt an, an dem es normal ist, keinen Ring zu wollen, um ein Kind zu bekommen”, schreibt sie.

Amber Heard ist seit Januar 2020 mit der Kamerafrau Bianca Butti liiert.