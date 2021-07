Der Sommer bringt uns wieder lange Partynächte und eine stressfreie Zeit. Manche Sternzeichen dürfen sich aber auf eine ganze besondere Überraschung freuen: Der ein oder andere heiße Sommerflirt könnte sich hier entwickeln.

Diese Tierkreiszeichen schweben im Laufe des Sommers auf Wolke 7:

Krebs

Der Krebs hat in den vergangenen Monaten viel geleistet. Egal, ob Prüfungsstress oder Arbeitsalltag – Er hat viel Stress und Energie in sein Berufsleben investiert. Im Sommer nimmt er sich aber endlich Zeit für sich selbst und lässt seine ausgelassene Art wieder zum Vorschein kommen. Das hilft auch dabei den ein oder anderen neuen Menschen kennenzulernen. Einer davon wird den Krebs aber ganz besonders um den Verstand bringen und es entwickelt sich ein heißer Sommerflirt. Das bedeutet aber nicht, dass nach der heißen Jahreszeit die Funken wieder verfliegen. Aus dieser Sommerromanze könnte sich noch viel mehr entwickeln.

Zwillinge

In diesem Sommer fällt es dem Zwilling besonders leicht sein kompliziertes Leben hinter sich zu lassen und sich richtig gehen zu lassen. Lange Partynächte und heiße Flirts sind jetzt genau die Ablenkung, die das Sternzeichen braucht. Dabei scheint der Zwilling auf Wolke 7 zu schweben und erlebt einen heißen und wilden Sommer. Sobald dieser aber wieder vorbei ist, ist es an der Zeit wieder auf den Boden der Realität zurückzukehren.

Waage

Die Waage gönnt sich einen Sommer voller Entspannung. Stundenlang am See liegen, hin und wieder einen Massage-Termin ausmachen und mit Freundinnen ausgelassen feiern. Genau das hat das Sternzeichen jetzt gebraucht. Vollkommen unerwartet kommt aber auch ein heißer Sommerflirt um die Ecke. Jetzt ist es an der Zeit sich auf Händen tragen zu lassen und richtig verwöhnt zu werden.

Skorpion

Der Skorpion hat für diesen Sommer viel geplant. Sein Terminkalender ist voll und er hat vor seine ganzen To-dos, die er schon so lange aufgeschoben hat, endlich abzuhaken. Womit das Sternzeichen aber nicht gerechnet hat, ist jemand, der es vollkommen aus dem Konzept bringt. Der Skorpion sollte sich jetzt einfach mal fallen lassen und das Leben genießen. Ein heißer Sommerflirt ist jetzt genau das Richtige.