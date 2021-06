Es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als eine richtig gute Mahlzeit, oder? Manche von uns leben in einem hungrigen Dauerzustand, andere denken schon an das Abendessen, während sie gerade ein leckeres Frühstück genießen. Kurz gesagt: Es gibt Sternzeichen, die einfach immer nur eines im Kopf haben: Essen!

Und welche das sind, verraten wir hier:

Fische

Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich Fische nicht aufs Essen freuen! Sei es die frische Fruit-Bowl am Morgen, ein kleiner Snack um die Mittagszeit oder das große Dinner am Abend. Wer dieses Sternzeichen beeindrucken möchte, lernt am besten ganz schnell kochen – denn das ist der schnellste Weg, um sein Herz zu erobern. Abgesehen davon geht Liebe sprichwörtlich ja sowieso durch den Magen. Fische wissen also, wovon sie reden. Anstatt nach Qualitäten wie Humor oder Treue Ausschau zu halten, achtet das Sternzeichen meistens nur auf eines: Kann mein Partner kochen? Oder zumindest die richtigen Lokale aussuchen?

Stier

Die Lieblingsbeschäftigung der Stiere? Auf Instagram nach stylischen Lokalen suchen, neue Dinge ausprobieren und gaaanz wichtig: Für jeden Anlass das passende Rezept parat haben. Wer mit einem Stier Essen geht, der wird garantiert niemals die falsche Wahl treffen. Denn das Sternzeichen studiert schon vorab die Speisekarten, liest sich Bewertungen durch und weiß ganz genau, was gut ist und wovon man besser die Finger lassen sollte. Meistens träumen Stiere sogar vom Essen, weil sie schließlich den ganzen Tag daran denken…

Löwe

Essen zählt für Löwen mitunter zu den wichtigsten Dingen im Leben. Dabei kommt dem Sternzeichen aber nicht irgendetwas auf den Teller! Da der Löwe ein echter Feinschmecker ist, liebt er es, möglichst ausgefallene Speisen zu probieren. Was den Löwen auch ausmacht ist die Tatsache, dass er – ob er Hunger hat oder nicht – ständig darüber nachdenkt, was er als Nächstes essen könnte. Egal ob er unter der Dusche steht, im Bett liegt, auf dem Weg zu Arbeit ist, mit anderen spricht oder gerade selbst am Essen ist.