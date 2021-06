Schon klar, man kann nicht immer an alles denken! Und trotzdem sollte man gerade im Sommer unbedingt darauf achten, sich regelmäßig einzucremen, wenn man der Sonne ausgesetzt ist. Manche Sternzeichen muss man jedoch besonders oft daran erinnern, dass sie Sonnencreme benutzen. Nicht selten kommt es vor, dass sie bereits rot glühen und man sie direkt aus der Gefahrenzone retten muss.

Besonders diese drei Sternzeichen nehmen es mit dem Eincremen nicht so genau…

Wassermann

Wer im Sternzeichen Wassermann ist, der hat in seinem Leben bestimmt schon den ein oder anderen richtig üblen Sonnenbrand erlitten. Aber nicht etwa, weil sich der Wassermann zu Schade ist, um sich ordentlich einzucremen, sondern weil er es einfach vergisst. Kein Wunder, denn sobald sich das Sternzeichen in die Sonne legt, ist es auch schon eingeschlafen. Und das Eincremen würde doch nur seinen erholsamen Schlaf stören. Wie wäre es, das nächste Mal einfach einen Wecker zu stellen?

Zwillinge

Der Zwilling gilt als sehr neugieriges Sternzeichen. Statt sich also damit zu beschäftigen, während einem City-Trip oder an einem Tag am Strand öfter mal zur Sonnencreme zu greifen, sind Zwillinge mit etwas ganz Anderem beschäftigt. Menschen beobachten, Bücher lesen, Gespräche führen und Fotos von Sehenswürdigkeiten machen stehen ganz oben auf der Prioritätenliste. Eincremen eher weniger. Die Rechnung dafür bekommt das Sternzeichen jedoch sofort: Einen richtig unangenehmen Sonnenbrand! Wenn der Zwilling keine nette Begleitung dabei hat, die ihn zumindest ab und zu daran erinnert, Sonnenschutz aufzutragen, ist er ein hoffnungsloser Fall…

Schütze

So ein Tag in der Sonne kann für Schützen schonmal zur Herausforderung werden. Vor allem am Strand, wo man wirklich sehr schnell abgelenkt wird. Das Sternzeichen lebt eigentlich immer nach dem gleichen Muster: Schon am Weg zum Strand Sonnencreme auftragen (sehr vorbildlich), dann sofort ins Wasser, weil es ja sooo heiß ist (verständlich), dann ein bisschen Trocknen und Sonnenbaden, damit man auch schön gebräunt ist (gefährlich) und dann ist’s ja eh schon egal, weil man sowieso bald wieder ins Wasser geht (zu spät).