Während die meisten Menschen sonnenbaden gehen und es sich am See gut gehen lassen, verbringen einige die heißen Sommertage lieber in den eigenen vier Wänden. Denn sie versuchen der Sonne immer aus dem Weg zu gehen.

Diese Tierkreiszeichen vermeiden die Sonne wo es nur geht:

Jungfrau

Die Jungfrau hasst die Sonne. Während sie im Winter gerne mehr Zeit an der frischen Luft verbringt, könnte sie im Sommer die ganze Zeit in ihrer Wohnung bleiben. Denn sie ist unglaublich genervt von den ständigen Schweißausbrüchen und geschwollenen Füßen, die sonnige Sommertage mit sich bringen. Am liebsten würde sie erst dann wieder aus ihrer Höhle kriechen, wenn der Sommer vorbei ist.

Krebs

Der Krebs wird richtig kreativ, wenn es darum geht der Sonne aus dem Weg zu gehen. Er trifft sich erst abends mit Freunden, bestellt die meisten Einkäufe im Sommer nach Hause und hat immer eine Ausrede parat, wenn es darum geht auf den See zu fahren. Im Sommer wird dieses Sternzeichen zu einem echten Einsiedler und er vermeidet sie Sonne wo es nur geht. Im Herbst und Winter wird er dafür umso aktiver und holt alles nach, was er während der heißen Sommertage verpasst hat.

Wassermann

Der Wassermann ist ein echter Abenteurer. Es gibt kaum einen Berg, den er noch nicht versucht hat zu besteigen und kaum ein Land, das er noch nicht bereist hat. Im Sommer zieht es ihn dabei meistens in den Norden. Denn er weiß genau: Bei starker Sonne kann er nicht diese Aktivitäten, machen, die er gerne machen würde. Deshalb geht er zu Hause auch meist der Sonne aus dem Weg und kommt erst abends so richtig in die Gänge.

Schütze

Der Schütze ist ein echter Winterliebhaber. Kein Wunder, da er auch in dieser Jahreszeit geboren wurde. Er liebt Schifahren und mag das Gefühl von Schnee unter seinen Schuhen. Der Sommer hingegen ist für dieses Sternzeichen der reinste Horror. Die ständigen Schweißausbrüche und die lähmende Hitze bringen dieses Sternzeichen vollkommen aus dem Konzept. In der prallen Sonne wird man den Schützen deshalb im Sommer nicht finden. Ganz im Gegenteil. Er verkriecht sich lieber in der Wohnung und wirkt auf Außenstehende sogar ziemlich faul. Viele Aktivitäten braucht man zu dieser Jahreszeit von ihm nicht zu erwarten.