Leidenschaft ist wohl der schönste Teil der Liebe. Und manche Menschen versprühen sehr viel davon und wissen ganz genau, dass sie sehr gute Liebhaber sind.

Diese drei Tierkreiszeichen sind die besten Liebhaber:

Widder

Seine Küsse sind voller Lust und Zärtlichkeit. Und dabei überrascht er seinen Partner auch immer wieder. Egal ob er beim Küssen mal an der Lippe knabbert und mal einen leidenschaftlichen Zungenkuss gibt, oder im Bett mit neuen aufregenden Ideen kommt, der Widder weiß ganz genau, was ein guter Liebhaber zu tun hat, um seinen Partner glücklich zu machen. Wer einmal von ihm verführt wurde, kann sich nur schwer von ihm trennen.

Krebs

Der Krebs verführt mit seiner weichen und zurückhaltenden Art. In einem Club spricht er nicht mit jedem, aber wenn er dich auserkoren hat, gibt es für ihn kein Halten mehr. Die Zärtlichkeit in seinem Liebesspiel lässt einen wahrhaft dahinschmelzen – egal ob er mit den Lippen den ganzen Körper liebkost oder langsam in den Nacken haucht. Außerdem lässt er sich gerne Zeit und genießt jede Sekunde davon.

Fische

Fische sind unglaublich verspielte Menschen und das macht sie auch zu großartigen Liebhabern. Hier kommt die Spannung garantiert nicht zu kurz. Denn Fische reizen ihre Partner gern, bis sie kurz vorm explodieren stehen, bis sie ihnen schließlich das geben, was sie wollen. Dieses Spiel macht für sie den Reiz aus. Allerdings kommen die Vorlieben ihres Partners dabei auch nie zu kurz.