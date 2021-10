Wer in Kanada eine Reise mit dem Flugzeug oder dem Zug unternehmen will, muss künftig vollständig geimpft sein. Die kanadische Regierung gab jetzt eine Impfpflicht in diesen Bereichen bekannt.

Die Regelung gilt ab 30. Oktober.

Nur wenige Ausnahmen bei Impfpflicht

Die kanadische Impfpflicht gilt für alle Maschinen auf den Flughäfen des Landes sowie alle öffentlichen Züge. Die neue Regelung sei eine weitere Maßnahme, um die Impfquote in Kanada voranzutreiben. Es soll eine kurze Übergangsphase geben, in der auch Tests gültig sein werden.

Bis zum 30. November müssen jedoch alle Reisenden vollständig geimpft sein. Die Regelung gilt jedoch nur für Personen ab dem 12. Lebensjahr. Weitere Ausnahmen gibt es nur für Notreisen und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Geldstrafen bei Verstößen angekündigt

“Es geht darum, die Sicherheit der Menschen am Arbeitsplatz und in ihren Gemeinden zu gewährleisten“, erklärt Ministerpräsident Justin Trudeau die neue Regelung. “Denn wenn es darum geht, Sie und Ihre Familie zu schützen, wenn es darum geht, Schließungen für alle zu vermeiden, dann ist jetzt keine Zeit für halbe Sachen.” Auch für Kreuzfahrtschiffe soll eine Impfpflicht folgen.

Bei Nichteinhaltung gibt es laut der Webseite der kanadischen Regierung auch finanzielle Folgen. So steht auf der Webseite etwa: “Im Luftverkehr können Einzelpersonen – Reisende oder Angestellte – gemäß dem Aeronautics Act mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Dollar pro Verstoß belegt werden, und Betreibern droht eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Dollar pro Verstoß.” Auch für jene Personen, die Impfpässe oder Informationen fälschen, soll es “ernsthafte Konsequenzen” geben.

Breit aufgestelltes Maßnahmenpaket in Kanada

Derzeit sind in Kanada übrigens rund 72 Prozent der Bewohner vollständig geimpft. Für die Regierung um Ministerpräsident Justin Trudeau gibt es noch Raum nach oben.

Die Impfpflicht in Bahn und Flugzeug ist dafür nur eine Maßnahme in einem breit angelegten Paket. Denn kürzlich wurde auch eine Impfplicht für alle Mitarbeiter von Transportunternehmen festgelegt. Auch öffentlich Angestellte müssen bis Ende Oktober eine vollständige Impfung nachweisen. Ansonsten droht ihnen das Jobende.

“Diese Reisemaßnahmen gehören zusammen mit der Impfpflicht für Bundesbedienstete zu den strengsten der Welt“, betont der Premierminister das Maßnahmenpaket.