Britney Spears zelebriert ihre neu gewonnene Freiheit auf Social Media. Nahezu täglich postet sie neue Videos und Bilder auf Instagram, die sie halbnackt, nackt oder tanzend zeigen. Doch mit einem ihrer aktuellsten Postings schießt sie den Vogel wirklich ab und sorgt dafür, dass sich ihre Fans so richtig gruseln.

Denn die Sängerin posiert mit einer creepy Puppe am Arm und schreibt dazu: “Ich habe ein Baby bekommen”.

Britney Spears postet “Gruselvideo”

Dass Britney Spears gerne mal etwas fragwürdigere Bilder und Videos auf ihrem Instagram-Kanal teilt, ist wohl keine Neuigkeit. Ihre Vorliebe für halbnackte (mittlerweile sogar komplett nackte) Postings gemischt mit schrägen Tanzeinlagen bescheren ihren etwa 35 Millionen Followern nahezu täglich neue Einblicke in das Leben der Sängerin.

Doch jetzt sorgt die 39-Jährige mit einem ganz bestimmten Video für weltweites Gruseln. Denn Britney präsentiert ihren Fans ihr neues Baby. Doch dabei handelt es sich nicht etwa um ein menschliches Kind, sondern um eine super creepy Puppe. Die Sängerin hält sie am Arm, tanzt hin und her, gibt ihr sogar einen Kuss und blickt dabei mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera. Wenn das mal nicht verstörend ist, aber seht doch einfach mal selbst…

“Ich habe ein Baby bekommen”

Doch das ist noch nicht alles, was an dem Posting so verstörend und gruselig ist. Denn Britney schreibt dazu: “Ich habe ein Baby bekommen. […] Ihr Kinderzimmer ist wunderschön und ihr Name ist Brennan… wir sehen uns sogar ähnlich.” Ähm ja…

Nach zwei Söhnen (Sean Preston und Jayden James) freue sie sich nun endlich, auch ein Mädchen zu haben. “Ich werde dieses Jahr 40… Alter ist nur eine Zahl, aber im Ernst… Erwachsenwerden ist das Dümmste, was man je tun wird, also spielt mit, meine Freunde“, rät sie abschließend ihren Fans.

Bei Britney weiß man nie so genau, ob es sich bei ihrem Postings um einen harmlosen Scherz handelt oder ob sie damit nicht vielleicht doch ein Ereignis in ihrer Zukunft ankündigt. Ihr Verlobter Sam Asghari hat jedenfalls schon vor ein paar Tagen ein Video von sich, Britney und Puppen-Baby Brennan geteilt und ebenfalls dazu geschrieben: “Wir haben ein Baby bekommen!”.