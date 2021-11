Nachdem sich am Dienstag ein 26-Jähriger in Wien vor seiner Mutter als homosexuell outete, flippte diese komplett aus. In ihrem Zorn wurde die Mutter so ungehalten, dass ihr Sohn sogar die Polizei rufen musste. Ein Polizeieinsatz war die Folge.

Letztendlich griff sie vor Wut sogar eine Polizistin an.

Coming-Out endet mit Polizeieinsatz

Der ganze Vorfall soll sich am Dienstag gegen 16 Uhr in der Atzgersdorfer Straße des 13. Wiener Gemeindebezirks zugetragen haben. Ein 26-jähriger Mann hatte am Dienstag seinen ganzen Mut zusammengenommen und hatte sich vor seiner Mutter als homosexuell geoutet. Doch statt Verständnis zu zeigen, prügelte die Mutter vor Wut auf ihren Sohn ein, wie der ORF Wien berichtet. Nachdem die 47-Jährige sich einfach nicht beruhigen konnte, sah der junge Mann keinen anderen Ausweg und rief die Polizei zur Hilfe. Aber auch alle Versuche der Beamten, die Mutter des 26-Jährigen zu beruhigen, scheiterten. Die Mutter sei nämlich ganz außer sich gewesen.

Mutter griff sogar Polizistin an

Letztendlich riss die Mutter in ihrer Rage einer jungen Polizistin sogar die FFP2-Maske vom Gesicht und kratzte sie. Die Kratzwunden mussten schließlich von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend brachten die Beamten die 47-jährige Mutter in ihrem wutentbrannten Ausnahmezustand vorübergehend in ein Krankenhaus. Wie es dem jungen Mann jetzt geht, ist unbekannt.