Diese Geschichte sorgt derzeit für Lacher im Netz. Denn ein Kunststudent hat sich in einem Museum in Seoul nun einen ganz besonderen Snack gegönnt. Er verspeiste einfach kurzerhand eine Banane – die Teil einer Kunstinstallation war.

„Ich habe das Frühstück ausgelassen und war hungrig“, rechtfertigte sich der Student.

Ist das Kunst oder kann man das essen?

Wenn man dem Museum Leeum in Seoul einen Besuch abstattet, findet man dort das Kunstwerk „Comedian“ des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Es besteht aus einer Banane, die mit Klebeband an der Wand befestigt ist. Unzählige Touristen kommen in das Museum, um sich das Piece of Art anzusehen. Ein Student dürfte bei dem Anblick der Banane wohl gerade Gusto auf Obst gehabt haben. Denn der Kunstinteressierte entschied sich kurzerhand dafür, die Banane einfach zu verspeisen.

Auf Videos, die im Netz kursieren, ist zu sehen, wie der junge Mann die mit Klebeband befestigte Frucht von einer weißen Wand des Leeum-Kunstmuseums nimmt, sie schält und dann isst. Doch das ist noch nicht alles. Besonders dreist: Nachdem er die Frucht gegessen hatte, klebte der Student die Schale wieder an die Wand.

Student war „hungrig“

Als er vom Museum zur Rede gestellt wurde, sagte der Student zu seiner Rechtfertigung, dass er noch noch nicht gefrühstückt hatte und „hungrig“ gewesen sei, wie südkoreanische Medien berichten. Und später erklärte der Student außerdem, dass die Zerstörung eines Werks selbst als eine Art Kunstwerk gewertet werden kann. Tatsächlich handelt es sich bei der Zerstörung von Kunstwerken um eine eigene Kunstbewegung, Stichwort Décollage.

Der südkoreanische Student ist aber nicht der erste „Bananen-Dieb“. Auf der Art Basel Miami Beach 2019 hatte der US-amerikanische Aktionskünstler David Datuna die Banane einer Cattelan-Installation gegessen und die Aktion mit „Hungry Artist“ betitelt.

Künstler sieht’s gelassen

In Seoul brachte das Kunstmuseum inzwischen eine neue Banane an der gleichen Stelle an. Die Leitung des Museums teilte mit, dass sie keine Schadensersatzansprüche gegen den Studenten geltend machen wird. Die ausgestellte Banane wird Berichten zufolge ohnehin alle zwei oder drei Tage ausgetauscht. Und auch der Künstler selbst nimmt die Aktion gelassen. Als Cattelan von dem Vorfall erfuhr, sagte er: „Das ist überhaupt kein Problem“. Er werde auch keine rechtlichen Schritte gegen den rebellischen Museumsbesucher einleiten. Falls ihr euch übrigens gerade fragt, wieviel so eine Bananen-Installation überhaupt wert ist: Cattelan hatte sein Werk vor einigen Jahren für satte 120.000 US-Dollar verkauft.

Der italienische Künstler Maurizio Cattelan gilt selbst als ein großer Provokateur in der Kunstwelt. Mit seinen satirischen und schockierenden Skulpturen und Installationen sorgt der in New York lebende Italiener regelmäßig für Schlagzeilen.