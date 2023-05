Das verlängerte Wochenende hatte eine unerwartete Überraschung für alle Fans von Sophie Turner parat. Denn die Schauspielerin teilte ein Video von sich in ihrer Instagram-Story, in dem auch ihre Tochter Willa zu sehen war. Geplant war die Aktion allerdings nicht, denn die Britin hat offenbar übersehen, dass die Zweijährige im Clip durchs Bild streift.

Kurze Zeit später löschte Sophie das Video wieder und nannte es einen „schlimmen Fehler“.

Sophie Turner postet Video mit ihrer Tochter – aus Versehen

Wer Sophie Turner und ihren Mann Joe Jonas kennt, der wird vermutlich auch wissen, dass das Paar eine strikte Regel befolgt: Niemals Kinder auf Instagram zeigen, denn Privatsphäre ist ihnen unheimlich wichtig. Daher weiß man auch bis heute nicht, wie ihre beiden Töchter, geboren 2020 und 2022, aussehen. Umso überraschender kam jetzt ein Video, das Sophie auf ihrem Instagram-Kanal teilte. Denn darin war erstmals ihre zweijährige Tochter Willa zu sehen.

Doch nur kurze Zeit später war der Clip wieder gelöscht. Denn die 27-jährige Schauspielerin hat offenbar übersehen, dass ihr Kind darin vorkam. In einer weiteren Story sprach Sophie das Missgeschick schließlich an. „Ich habe heute einen schlimmen Fehler gemacht, in dem ich ein Video von meiner Tochter in meiner Instagram-Story gepostet habe“, so der „Game of Thrones“-Star. „Wir haben uns immer für die Privatsphäre unserer Kinder eingesetzt – dies nun öffentlich zu machen ist gegen alles, wofür ich stehe“, so die Entschuldigung der zweifachen Mutter.

Bild: Instagram / sophiet

„Unsere Kinder verdienen das Recht, außerhalb der Öffentlichkeit aufzuwachsen“

Um nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig Sophie Privatsphäre ist, appelliert sie an alle Eltern, die ein öffentliches Leben führen. „Unsere Kinder verdienen das Recht, außerhalb der Öffentlichkeit aufzuwachsen, in einem privaten Rahmen zu lernen und groß zu werden“, so die Britin. „Falls ich also jemals wieder was von meinen Kindern poste, wisst ihr, dass das nur aus Versehen ist“, stellt die 27-Jährige klar.

Doch eine Sache ist für die junge Mutter äußerst besorgniserregend: Einmal im Internet, immer im Internet. Daher bittet sie auch all jene User:innen, die das Video, egal auf welcher Plattform, gerepostet haben, dieses auch wieder zu löschen.