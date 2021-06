Sternzeichen und Liebe? Kennen wir und passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Aber auch die Liebe zu erfrischenden Cocktails ist mehr als real und daher lohnt es sich, auch hier mal einen Blick ins Universum zu werfen. Wer weiß, vielleicht entdeckst du ja ganz neue (Geschmacks-) Seiten an dir! 😉

Feuer: Widder, Löwe und SchĂŒtze

Die feurigsten unter allen Sternzeichen haben ordentlich Zunder unterm Hintern und sprĂŒhen nur so vor Lebensfreude und Selbstbewusstsein. WĂ€hrend der Widder voller Leidenschaft ist, zeigt sich der Löwe von seiner beschĂŒtzerischen Seite und SchĂŒtze-Geborene haben eine unglaubliche Energie. Der perfekte Drink fĂŒr sie: ein Ferrari Cocktail aus Wermut, Amaretto und Zitronenschale. đŸ”„ Auch gerne gesehen im Glas sind die Cocktails Bloody Mary und Melon Magic. Wer es lieber alkoholfrei hĂ€tte kann aber auch auf einen Red Detox zurĂŒckgreifen und seinem Körper etwas Gutes tun!

Bild: iSi

Luft: Zwillinge, Waage und Wassermann

Luftgeborene sind bekannt fĂŒr ihre besonnene Art. Gerne schwelgen sie in TagtrĂ€umen oder hĂ€ngen ihren Gedanken nach. Die Waage liebt Gerechtigkeit, wĂ€hrend sich der Zwilling bestens in der Gesellschaft etabliert und mit seiner sozialen Art fĂŒr gute Stimmung sorgt. WassermĂ€nner gelten als freiheitsliebende und erfinderische Köpfe. Ihre liebsten Cocktails, wie Ginger Beer Mojito, Fizzy Holunder oder Weißer Spritzer, haben eines gemeinsam: frisches Sprudelwasser, das fĂŒr das gewisse Extra sorgt. đŸŒȘ

Der iSi Twist’n Sparkle ist, was das anbelangt, ein absoluter Gamechanger und der ideale Begleiter von frĂŒh bis spĂ€t – egal, ob zu Hause mit Freunden oder bei der nĂ€chsten Outdoor-Party! Damit kannst du nĂ€mlich nicht nur Wasser aufsprudeln, sondern auch SĂ€fte, Tees, alkoholische GetrĂ€nke, Cocktails und noch viel mehr. Kreiere einfach mit deiner BFF deinen ganz persönlichen Signature-Drink oder bring den extra Fizz in euren liebsten Drink. Damit werden nicht nur Luftgeborene sprudelige Cocktails lieben! 😉

Erde: Stier, Jungfrau und Steinbock

Menschen, die im Element Erde geboren wurden, gelten als besonders pragmatisch, ehrgeizig und zielstrebig. Vor allem der Stier lĂ€sst sich von geplanten Vorhaben nur schwer abbringen und beharrt gerne auf seiner Meinung. Jungfrauen sind besonders anspruchsvoll und arbeiten hart und unermĂŒdlich, um ihren Zielen einen Schritt nĂ€her zu kommen. Auch der Steinbock ist besonders ehrgeizig und kennt kein Aufgeben! BodenstĂ€ndige Drinks, wie der Negroni aus Gin, Wermut und Campari oder ein klassischer Planters Punch passen daher zu diesen Sternzeichen. ☀ Aber auch der Sparkling Aperol Tonic ist im Glas von Erde-Sternzeichen gerne gesehen!

via GIPHY

Wasser: Fische, Krebs und Skorpion

Wasser-Sternzeichen gelten als besonders emotional und feinfĂŒhlig. So kann sich der Fische-Geborene beispielsweise besonders gut in andere Menschen hineinfĂŒhlen, wĂ€hrend der Krebs immer versucht sein gegenĂŒber zu schĂŒtzen und zu umsorgen. Auch der Skorpion ist dafĂŒr bekannt, ein besonders guter und emphatischer Zuhörer zu sein! Gerne trinken Wassergeborene Drinks wie RosĂš Spritz, Swimming Pool oder einen klassischen und erfrischenden Gin Fizz. Hier fĂŒhlen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes wie zu Hause. 💙 In diesem Sinne: Cheeeers!

via GIPHY

Köstliche Rezepte zu alkoholischen aber auch alkoholfreien Cocktails findest du auch im Rezeptheft von iSi oder direkt hier!