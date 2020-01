1. Dom Pérignon

Dom war ein französischer Mönch des Benediktinerordens. Nach ihm ist die Champagnermarke Dom Pérignon von Moët & Chandon benannt. Als Mönch gelob Herr Pérignon bis an sein Lebensende keusch zu bleiben und so verstarb er – der mit seinem Schaumwein bestimmt oft für feuchtfröhliche Abende gesorgt hat – als Jungfrau.

2. Andy Warhol

Mr. Warhol war ein amerikanischer Künstler, Filmemacher und Verleger sowie Mitbegründer und bedeutendster Vertreter der amerikanischen Pop Art. Er war bekannt für seine knallbunten Grafiken, die teilweise auch sehr sexy waren. Warhol bekannte sich früh zu seiner Homosexualität, meinte aber in einem Interview sieben Jahre vor seinem Tod, dass er noch Jungfrau sei.

3. Immanuel Kant

Der Philosoph widmete sich sein ganzes Leben lang seinen Studien, weniger den Frauen. So verstarb Kant, der als unheilbar schüchtern galt, jungfräulich mit 79.

4. Queen Elizabeth I

Die britische Monarchin ging auch als “The Virgin Queen” in die Geschichte ein. Sie lehnte jeden Heiratsantrag ab und blieb lieber eine Single Lady.

5. Mutter Teresa

Kein großes Geheimnis aus ihrem Zölibat machte die Nonne aus Kalkutta. Sie schwor dem anderen Geschlecht ab und widmete sich lieber den Armen.

6. Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen war der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Berühmt wurde er durch seine zahlreichen Märchen wie zum Beispiel “Die kleine Meerjungfrau”, “Däumelinchen” oder “Das hässliche Entlein”. Hans war in seinem Leben sei es in Männer als auch in Frauen verliebt, blieb jedoch bis zu seinem Tod unberührt.

