Der Mai bringt nicht nur Frühlingsblüten und Sonnenschein, sondern auch Glücksgefühle und Erfolge für bestimmte Sternzeichen. Ob beruflicher Durchbruch, Liebe oder Entfaltung der kreativen Talente – vor allem drei Zeichen können sich auf einen erfolgreichen Mai einstellen.

Diese Tierkreiszeichen haben im Mai besonders viel Glück.

Widder

Der Widder hat im Mai eine Phase der Kreativität und Inspiration vor sich. Neue Ideen sprudeln förmlich aus ihm heraus und er hat ein gutes Gespür für das, was ihm im Leben wichtig ist. Dies kann sich sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht auszahlen. Es ist eine gute Zeit, um Projekte anzupacken und Träume in die Tat umzusetzen. Oder wie wärs mit einem neuen Hobby? Denn es ist ja schließlich nie zu spät, neue Dinge zu lernen! Fest steht jedenfalls: Was der Widder im Mai beginnt, wird glücken.

Löwe

Für den Löwen steht im Mai 2023 die Liebe im Vordergrund. Es kann eine Zeit des Verliebtseins oder der Vertiefung von Beziehungen sein. Bei Dates läuft es bei dem Feuerzeichen einfach rund. Aber auch im beruflichen Bereich gibt es Chancen auf eine Zusammenarbeit oder ein gemeinsames Projekt. Der Löwe sollte aber trotz Glückssträhne darauf achten, authentisch zu bleiben und seine Bedürfnisse klar zu kommunizieren.

Waage

Auch die Waage kann wohl mit einer Hochphase rechnen. Das Sternzeichen hat im Mai gute Aussichten auf finanziellen Erfolg. Es ist eine günstige Zeit, um berufliche Verhandlungen zu führen oder neue Investitionen zu tätigen. Aber auch im privaten Bereich kann es zu einer positiven Veränderung kommen, die sich finanziell auswirkt. Die Waage sollte jedoch darauf achten, nicht zu impulsiv zu handeln und eine ausgewogene Balance zu finden.