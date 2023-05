Schockmoment in London: Nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. ist es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall nahe des Buckingham-Palastes gekommen. Laut Medien wurde ein Mann festgenommen, nachdem dieser mutmaßlich Schrotflintenpatronen auf das Gelände warf.

Die Tasche des Verdächtigen wurde vorsichtshalber gesprengt.

Festnahme und Explosion nahe Buckingham-Palast

Während die Vorbereitungen für Charles‘ Krönung auf Hochtouren laufen, ist es am Dienstagabend in London zu einem Schockmoment nahe des Buckingham-Palast gekommen. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, hatte sich laut Polizei ein Mann dem Palasttor genähert und Gegenstände auf das Schlossgelände geworfen. Dabei handelte es sich mutmaßlich um Patronen einer Schrotflinte. Eine verdächtige Tasche, die er bei sich trug, wurde kontrolliert zur Explosion gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. „Es gab keine Berichte über irgendwelche abgegebenen Schüsse oder Verletzungen von Beamten oder der Öffentlichkeit“, sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde gerade ein Probelauf für die Krönungsprozession durchgeführt. Aber weder der König noch seine Frau Camilla waren laut dem Buckingham-Palast zur Tatzeit vor Ort. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits 2021 hatte ein mit einer Armbrust bewaffneter Mann versucht auf das Gelände des Schloss Windsor einzudringen. Der 19-jährige Mann wollte eigenen Angaben zufolge die Queen töten. Ein Polizist konnte den Maskierten damals aber stoppen.

Krönung am Samstag

Die aktuellen Ereignisse dürften die Anspannung bei den Sicherheitsbehörden erhöhen. Denn der Vorfall kommt nur wenige Tage vor einem royalen Megaevent in der Londoner Innenstadt. Am 6. Mai wird Charles III. offiziell gekrönt. Die Polizei ist im Großeinsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Am Samstag sollen König Charles und seine Frau Camilla dann in einer Prozession per Kutsche vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey fahren und dort gekrönt werden. Zehntausende Schaulustige werden entlang der Strecke erwartet. Erwartet werden nicht nur alle Mitglieder des europäischen Hochadels, internationale Politiker und Staatsoberhäupter, sondern auch viele namenhafte Stars – wie beispielsweise Tom Cruise, Stella McCartney oder David und Victoria Beckham. Einigen Berichten zufolge sollen auch Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Nicole Scherzinger an der Zeremonie teilnehmen.