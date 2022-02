Zum 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung überrascht Queen Elisabeth nun alle mit einer ganz besonderen Ankündigung. Nach ihrem Ableben soll Herzogin Camilla „Queen“ heißen.

Thronfolger Prinz Charles reagiert gerührt über die Botschaft.

Was für ein royaler Paukenschlag. Queen Elizabeth veröffentlichte am Vorabend ihres Platin-Jubiläums auf dem Thron ein historisches Statement. Herzogin Camilla soll eines Tages an der Seite von Thronfolger Prinz Charles den Titel Queen tragen.

„Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn die Zeit dafür gekommen ist, als ,Queen Consort‘ bekannt sein wird“, schrieb die Queen in dem vom Palast veröffentlichten Statement. „Ich weiß, dass ihr ihr und Charles die gleiche Unterstützung geben werden, die ihr mir gegeben habt.“, heißt es in der Erklärung.

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn