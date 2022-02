Im amerikanischen Tennessee kam es vergangene Woche zu einer Bücherverbrennung. Denn ein Pastor zündete zahlreiche Bücher an, deren Inhalte er als „dämonisch“ verurteilte. Darunter auch einige Harry Potter Bände.

Die Verbrennung streamte er live via Facebook.

Pastor ruft zur Bücherverbrennung auf

„Wir spielen keine Spielchen. Hexerei und verfluchte Dinge müssen verschwinden“, schreibt der amerikanische Pastor in einem Instagram-Post. Dazu teilt er ein Foto von einem großen Feuer. Vergangenen Sonntag verbrannte er nämlich zahlreiche Bücher, von denen er überzeugt ist, dass sie „dämonische Einflüsse“ haben; darunter auch einige Exemplare der „Harry Potter“- sowie der „Twilight“-Reihe. Auf Instagram rief er dazu auf, dass sich seine Follower an der Aktion beteiligen.

„Bringt all euer Harry Potter-Zeug mit. Lacht, so viel ihr wollt, ihr Hasser. Es ist mir egal. ES IST ZU 100% HEXEREI. Alle eure Twilight-Bücher und -Filme. Dieser Schlamassel ist voll von Zauberei, Dämonismus, Gestaltwandeln und Okkultismus“, schreibt er.

Besonders die „Harry Potter“-Bücher wurden in der Vergangenheit immer wieder Opfer von Bücherverbrennungen, da Kritiker der Autorin J.K. Rowling seit Veröffentlichung der Bücher immer wieder vorwerfen, dass diese Satanismus und Hexerei verherrlichen.

Bereits Anfang der 2000er Jahre äußerte sich Rowling gegenüber der BBC zu den Verbrennungen und erklärte: „Ich habe inzwischen Tausende von Kindern getroffen, und nicht ein einziges Mal ist ein Kind zu mir gekommen und hat gesagt: ‚Frau Rowling, ich bin so froh, dass ich diese Bücher gelesen habe, denn jetzt möchte ich eine Hexe sein!'“

Bücher und Co. um „Reich der Finsternis“ zu entlarven

Der Pastor forderte dieses Mal übrigens weit mehr als nur „Harry Potter“-Bücher. „Bringt Tarotkarten, Ouija-Bretter, Heilkristalle, Götzenstatuen, Zauberbücher und alles andere, was mit dem Okkultismus zu tun hat. Das muss weg!! Wenn ihr denkt, dass wir verrückt sind, dann scrollt weiter. Wir entlarven das Reich der Finsternis als das, was es ist. Es ist Zeit, dass die Menschen befreit werden.“ Medienberichten zufolge folgten viele Anhänger dem Aufruf und beteiligten sich an der Bücherverbrennung, die der Pastor auch via Facebook live streamte.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der amerikanische Pastor durch kritische Aussagen auffällt. In der Gemeinde ist er bekennender Donald Trump Unterstützer und äußerte sich in der jüngsten Vergangenheit immer wieder kritisch zu den Themen Coronavirus und Social Distancing. Laut „Insider“ verbot er vergangenen Juli etwa Masken in seiner Gemeinde. Wenn jemand mit einer Maske auftauchte, versprach er, ihn aus dem Gottesdienst zu verweisen.

Amerika: Zahlreiche Anträge auf Bücher-Verbote

Die von ihm organisierte Verbrennung der Bücher geschieht zu einem besonders kritischen Zeitpunkt im amerikanischen Schulsystem. Denn in den vergangenen Wochen erhielt die American Library Association (ALA) immer mehr Anträge auf Bücherverbote. Erst im Jänner setzte sich etwa ein Schulausschuss in Tennessee dafür ein, dass die Graphic Novel „MAUS“ aus dem Lehrplan genommen wird.

Das Buch, das die Erlebnisse eines Auschwitzüberlebenden schildert, wurde mittlerweile tatsächlich aus dem Lehrplan gestrichen. Der Grund: „Es zeigt, wie Menschen gehängt werden, es zeigt, wie sie Kinder töten“, erklärt Vorstandsmitglied Tony Allman. „Warum fördert das Bildungssystem diese Art von Dingen? Das ist weder klug, noch gesund“.

Die ALA spricht von einem „beispiellosen“ Anstieg an Anträgen. 330 Bücher seien allein im Herbst 2021 angefochten worden, 2020 waren es im gesamten Jahr nur 156.