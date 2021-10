Das die britischen Royals gerne mal das ein oder andere Gläschen trinken ist bekannt. Jetzt hat der Ehemann der Queen-Enkelin Eugenie ausgeplaudert, dass ein Geheim-Tunnel direkt vom St. James’s Palace in die Dukes Bar führt.

Schon wieder hat einer der Royals ein bisschen zu sehr aus dem feuchtfröhlichen Nähkästchen geplaudert. Und die Queen dürfte darüber “not amused” sein.

Geheimpfad in die Luxusbar

Wie der britische Daily Star berichtet, befand sich der Tequila handelnde Ehemann von Prinzessin Eugenie Jack Brooksbank auf einer Party seiner Getränkemarke Casamigos. Da tratschte er mit ein Reporter der Daily Mail über die zahlreichen geheimen Tunnels in Londons Untergrund. Sein Getränk dürfte ihm dabei wohl ordentlich die Zunge gelockert haben, denn einfach so plauderte er dabei eins der bestgehüteten Geheimnisse des Royalen Haushalts aus. “Es gibt einen, der zur Dukes-Bar vom St. James’s Palace führt. Ich habe ihn noch nicht benutzt, aber ich würde ihn gern mal ausprobieren”, so Brooksbank gegenüber dem Reporter.

Die “Dukes Bar” befindet sich in einem gleichnamigen Fünf-Sterne-Hotel im Londoner Nobelort Mayfair. „Wenn die Wände dieses intimen Raums tausend Geschichten erzählen könnten …“, steht auf der Webseite des Hotels. Ach wie gern würden wir da mal Mäuschen spielen. Das Interieur des 1908 gebauten Hotels pflegt ein klassische britisches Herrenzimmer-Ambiente. Ganz nach dem Geschmack der Royals. Wenn diese mal gepflegt einen trinken wollen, können sie sich in einem nur drei Minuten langen Fußmarsch an die Luxusbar begeben. Diese rühmt sich mit den weltbesten Martinis. Wie passend, dass die Queen diesen gern trinken soll, wie ihre Cousine Margaret Rhodes erst kürzlich behauptete.

Jack bringt die Queen ins Schwitzen

Im vergangenen Februar wurden Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank Eltern eines Sohnes. Seither versorgen sie uns via Instagram mit süßen Bildern von ihrem Nachwuchs. Zuletzt sorgte Jack aber Ende Juli für einen Skandal, als Bilder auftauchten, die ihn mit mehreren Frauen feiernd auf einer Jacht vor Capri zeigten. Natürlich nur um seine Getränke Marke “Casamigos”-Tequilas zu promoten, wie seine Pressesprecher beschwichtigten.

Die frisch gebackenen Eltern teilen auf Instagram süße Schnappschüsse mit ihrem royalen Nachwuchs.

Brooksbank ausgelassen auf einer Yacht in Capri.