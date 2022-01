Tag 8 in Südafrika endet mit einer Überraschung: Der erste Star wird vom Publikum aus dem Dschungelcamp gewählt. Doch es ist jemand, mit dem wohl keiner gerechnet hat. Anouschka sorgt indes mal wieder für Aufregung unter ihren Mitcampern, bricht dann aber in Tränen aus und gesteht, dass sie unter einer Krankheit leidet.

Ob das die Gruppendynamik verändern wird?

Tag 8 im Dschungel: Tränen, Zickereien und viele Schlangen

In der gestrigen Folge ging es ums Ganze: Denn zum ersten Mal musste ein Star das Dschungelcamp verlassen. Also so, wie wir es immer gewohnt waren – mit Publikumsvoting! Das wissen die Stars natürlich und hier und da hat man durchaus das Gefühl, dass nochmal eine Extra-Portion Drama oben drauf gelegt wird. Oder streitet die diesjährige Dschungel-Runde einfach irrsinnig gerne? Den Anschein macht es jedenfalls. Anouschka lässt keine Gelegenheit aus, um irgendwo anzuecken und die restlichen Camper scheuen sich nicht davor, ihre aufgestaute Anspannung an der Schauspielerin auszulassen. Und wie immer sorgt das für heftige Diskussionen, Zickereien und Tränen.

„Ich bin wenigstens ein Star“

Tina, Jasmin und Linda sind wohl die Kandidatinnen im Camp, die am wenigsten mit Anouschka auskommen. Nur gut, dass die letzten beiden (an Tag 7) zu einer gemeinsamen Dschungelprüfung mit Renzi antreten mussten. Und da es bei der Prüfung um Kommunikation ging, womit alle drei so ihre Schwierigkeiten zu haben schienen, wussten wir doch insgeheim alle, wie das enden würde. Genau: In einer Schreierei. Jasmin und Linda werfen Anouschka vor, sie würde nie zuhören und sei immer irgendwo mit ihren Gedanken. Anouschka wirft den beiden vor, sie würden nur Show machen (Was sie ja auch literally tun, immerhin sind sie in einer Fernseh-SHOW…).

Linda wird langsam ungeduldig, da sie von Kopf bis Fuß mit Dingen beschmiert ist, deren Ursprung wir lieber nicht kennen wollen. Anouschka hingegen versteht die Aufregung nicht und beginnt, sich ihre Hand abzulecken. Denn die braune Flüssigkeit ist schließlich nur Melasse, wie sie erklärt – also ein Sirup aus Zuckerrohr. Eines muss man Anouschka jedenfalls lassen: Auf die Idee ist in all den Jahren Dschungelcamp wirklich noch nie jemand gekommen. Als Linda dann jammert, dass ihr das braune Zeug die Augen verpickt, will Anouschka heldenhaft zur Hilfe schreiten und macht Linda ein Angebot: „Ich würde es dir ablecken….“. Äh, hat sie das gerade WIRKLICH gesagt?

Anouschka scheint mit jedem zu streiten. Bild: RTL

Die Diskussion baut sich immer weiter auf, bis Anouschka sich nicht mehr zurückhalten kann und sagt, was sie wirklich denkt: „Ich bin wenigstens ein Star – und das seid ihr nicht!“ Jasmin und Linda sind fassungslos. Linda kann nur noch lachen und kontert: „Und trotzdem sitzt du hier mit mir, Anouschka. Wie scheiße, was?“ Aber ist Anouschka wirklich ein Star? Mega-VIP-Bodyguard Peter Althof wird es ja wohl wissen: „Anouschka hat nichts mit den A-Promis zu tun, die ich sonst kenne oder die ich weltweit beschützt habe. Für mich ist sie ein B-Promi – ganz einfach.“ Und er muss es wissen. Schließlich hat er bereits Michael Jackson, Muhammad Ali und Claudia Schiffer geschützt.

Anouschkas Tränenbeichte

Generell scheint sich in Folge 8 so ziemlich alles um Anouschka zu drehen. Was bleibt nun auch anderes übrig, nachdem Tara und Filip nach ihrer drei-tätigen „Beziehung“ nun wieder Single sind?! Eben. Dann lieber Anouschka, die für ganz schön Unterhaltung sorgt. Doch dann wendet sich das Blatt! Die Schauspielerin vertraut sich BFF Harald und Eric an. „Ich komme mir die ganze Zeit schusselig und dusselig vor. Ich glaube, ich sage einfach, dass ich ADS habe. Das ist ja keine Schande! Ich mache das alles nicht mit Absicht.“

Zurück im Camp trommelt Harald alle zusammen und verkündet: „Anouschka hat ADS. Sie wollte das eigentlich nicht mitteilen, ist jetzt aber bereit, es öffentlich mitzuteilen. Sie will nicht vor euch blöd dastehen und vor der ganzen Nation. Und dass ihr nicht alle denkt, sie wäre vollkommen bekloppt. Ich finde es ganz stark, dass sie trotzdem ins Camp gezogen ist und den Mut hat, das öffentlich mitzuteilen.“ Ergriffen und stotternd ergänzt Anouschka: „Es ist aber alles keine Missachtung eurer Person. Ich entschuldige mich von Herzen. Ich mache das nicht mit Absicht. Es tut mir so leid.“ Die Mitcamper stehen hinter Anouschka und umarmen die 57-Jährige. Dann folgt auch endlich die Aussprache mit Camp-Feindin Tina Ruland.

Endlich haben sich die beiden versöhnt! Bild: RTL

Erfolgreiche Dschungelprüfung

Genau richtig zur Dschungelprüfung scheint der Streit zwischen Anouschka, Linda und Tina vergessen zu sein. Diese trägt den Namen „Keine Ahnung unter dieser Nummer“. Tina muss in eine dunkle, enge Gruft steigen, in der sie von unzähligen Schlangen umzingelt wird, während sie zehn Promis erraten muss. Hinweise, um wen es sich handelt, bekommt sie von ihren beiden Mitstreiterinnen Anouschka und Linda in Form von je drei Begriffen. Hier schlagen sich die Camperinnen außerordentlich gut, denn Tina errät neun von zehn Begriffen und geht damit auch mit neun Sternen zurück ins Camp.

Einzig die Antwort „Lukas Podolski“ wollte Tina nicht so recht einfallen. Könnte vielleicht an den fauchenden Schlangen liegen, die sich um Tinas Körper gewickelt haben. Oder daran, dass Linda und Anouschka die drei Hinweise „Fußballer, Deutschland und Weltmeisterschaft“ durchgeben. Und mal ehrlich, das könnte so ziemlich jeder sein…

Umgeben von Schlangen muss Tina Promis erraten. Bild: Stefan Menne

Dieser Star muss das Camp verlassen

Am Ende der Sendung wird es ernst. Denn jetzt verkünden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich erstmals nicht, wer zur nächsten Dschungelprüfung antreten muss; sondern wer gehen muss! Die Camper waren sich im Vorfeld sicher: Entweder Peter oder Eric. Doch das ist falsch! Denn zittern müssen Manuel und – sehr überraschend – Tara. Am Ende hat es die Österreicherin nicht in die nächste Runde geschafft. Sie zeigt sich genauso schockiert wie die anderen Stars. „Das ist ein Witz, oder?“, fragt Tara. Leider nicht! Sie muss das Dschungelcamp verlassen.

Eine Neuerung gibt es in dieser Staffel aber: Tara bleibt nach ihrem Ausscheiden noch eine Nacht im Camp und kann sich so in Ruhe von ihren Mitbewohnern verabschieden.

Seid ihr überrascht gewesen, dass Tara als Erste gehen musste? Ja, total! Nein, gar nicht

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.